सेना जवान ने मकान खरीदने के लिए लिया 40 लाख का लोन, घर पंहुचा रहा तो लगा था कोर्ट का स्टे, बच्चों के साथ रहती मिली महिला

Rajasthan Crime News: सशस्त्र सीमा बल (SSB) में तैनात जवान रोहितास चौधरी ने करीब दो महीने पहले रामनगरिया थाना क्षेत्र के विनायक एनक्लेव में एक मकान खरीदा. इस खरीद के लिए उन्होंने बैंक से 40 लाख रुपये का होम लोन लिया था. मकान पर कब्जा लेने के बाद उन्होंने उसे ताला लगाकर बंद किया और ड्यूटी पर लौट गए. लेकिन शनिवार को छुट्टी लेकर जब वे अपने घर पहुंचे, तो पूरी तरह से चौंक गए.
Trending Photos
Jaipur Crime News: सशस्त्र सीमा बल (SSB) में तैनात जवान रोहितास चौधरी ने करीब दो महीने पहले रामनगरिया थाना क्षेत्र के विनायक एनक्लेव में एक मकान खरीदा था. इस खरीद के लिए उन्होंने बैंक से 40 लाख रुपये का लोन भी लिया. मकान पर कब्जा लेने के बाद उन्होंने उसे ताला लगाकर बंद किया और ड्यूटी पर चले गए. लेकिन शनिवार को ड्यूटी से छुट्टी लेकर जब वे अपने घर पहुंचे, तो चौंकाने वाला नजारा देखा.
मकान पर अचानक कब्जा
जवान रोहितास चौधरी के अनुसार, मकान में कुछ महिलाएं और बच्चे रहते हुए मिले. मकान के बाहर "कोर्ट स्टे" लिखा बोर्ड लगा हुआ था. रोहितास का दावा है कि जब उन्होंने मकान खरीदा था, तब कोई कोर्ट केस या स्टे ऑर्डर नहीं था. उन्हें घर में प्रवेश करने से रोका गया, जिससे वे हैरान रह गए.
पुलिस थाने में शिकायत
घटना के बाद रोहितास चौधरी ने रामनगरिया थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने मेहनत की कमाई और लोन लेकर यह मकान खरीदा है, लेकिन अब अज्ञात लोगों ने कब्जा कर लिया है. जवान ने आरोप लगाया कि कुछ हिस्ट्रीशीटर तत्व इस कब्जे में शामिल हैं. उन्होंने पुलिस से मुकदमा दर्ज करने और जांच करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने अभी केवल शिकायत दर्ज की है, मुकदमा दर्ज नहीं किया. रोहितास ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी संपत्ति की सुरक्षा की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
जवान की परेशानी और अपील
रोहितास चौधरी ने कहा, "मैं देश की सेवा में तैनात हूं. लोन लेकर घर बनाया था, लेकिन अब परिवार के साथ रहने की जगह भी नहीं मिल रही." वे पुलिस जांच पर भरोसा जता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही मामला सुलझेगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!