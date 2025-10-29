कनाडा में फिर चली गोलियां! पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर हमला, गैंगस्टर लॉरेंस के साथियों ने ली जिम्मेदारी

Jaipur News: कनाडा में एक बार फिर गोलीबारी की घटना ने सनसनी मचा दी है. इस बार भी इस वारदात का नाम कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ गया है. गैंग के प्रमुख सदस्यों में शामिल गोल्डी ढिल्लों ने न केवल इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है, बल्कि खुलेआम सोशल मीडिया पर धमकी भरा बयान भी जारी किया है.

घटना पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के कनाडा स्थित घर पर हुई.

बताया जा रहा है कि यह हमला सरदार खेहरा को लेकर गैंग के भीतर चल रहे पुराने विवाद से जुड़ा है. गोल्डी ढिल्लों ने अपने बयान में साफ कहा कि जो भी पंजाबी सिंगर या कलाकार आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई रिश्ता रखेगा या उसके साथ काम करेगा, वह खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा.

कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई

ढिल्लों ने यहां तक धमकी दी है कि गैंग सरदार खेहरा को लगातार नुकसान पहुंचाता रहेगा और उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इस धमकी के बाद से पंजाबी संगीत जगत में खलबली मच गई है. कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, जबकि कुछ ने अपने कार्यक्रम रद्द भी कर दिए हैं.

जर्मनी से गैंग को संचालित कर रहा

सूत्रों के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान अब गोल्डी ढिल्लों के हाथों में है. गोल्डी ढिल्लों का असली नाम गुरप्रीत सिंह है, और वह फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) का रहने वाला है. पुलिस और खुफिया सूत्रों का कहना है कि गोल्डी इस समय जर्मनी से गैंग को संचालित कर रहा है और वहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां जारी करता रहता है.

पंजाबी कलाकारों को निशाना बनाते

गोल्डी ढिल्लों का नाम पिछले कुछ महीनों में कई धमकी भरे वीडियो और पोस्ट्स में सामने आ चुका है. उसके बयान अक्सर पंजाबी कलाकारों को निशाना बनाते हैं और ये संदेश गैंग के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की सक्रियता को भी दर्शाते हैं. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, गैंग अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी अपनी गतिविधियां फैला रहा है.

कनाडा में यह घटना एक बार फिर इस बात का सबूत है कि पंजाबी गैंगस्टर नेटवर्क अब भी सक्रिय है और मनोरंजन जगत को सीधा निशाना बना रहा है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, वहीं स्थानीय समुदाय और प्रवासी पंजाबी कलाकारों में भय और चिंता का माहौल है.