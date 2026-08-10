/उधार कपड़े नहीं देने पर दुकान में तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट, 16 घंटे में 6 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान के जयपुर जिले में दुकान में तोड़फोड़ और कर्मचारियों से मारपीट के मामले में बस्सी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात के महज 16 घंटे के भीतर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों को मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी कराया. कार्रवाई के बाद आसपास के व्यापारी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए बस्सी पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए.

उधार कपड़े नहीं देने पर हुआ विवाद

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पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुकेश मीणा निवासी रघुनाथपुरा, मुकेश शर्मा निवासी बूज, आदित्य देवड़वाल निवासी गड़, मनीष उर्फ गन्नी निवासी भावपुरा, राहुल चौधरी निवासी दामोदरपुरा और हेमंत मीणा निवासी भावपुरा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पूरा विवाद उधार कपड़े नहीं देने को लेकर शुरू हुआ था.

दुकान मालिक से फोन पर गाली-गलौज

दुकान मालिक ललित सैनी शनिवार शाम दिल्ली गए हुए थे. इसी दौरान करीब 6 बजे मुकेश शर्मा नाम के व्यक्ति ने दुकान मालिक को फोन कर 5 जोड़ी कपड़े उधार देने और 2-3 दिन में भुगतान करने की बात कही. दुकान मालिक ने दुकान पर मौजूद कर्मचारियों को उधार कपड़े नहीं देने की बात कही.

आरोप है कि इसके बाद फोन पर गाली-गलौज करते हुए दो घंटे में दुकान आने और पुलिस या किसी को भी बुला लेने की धमकी दी गई. आरोप है कि कुछ देर बाद आरोपी दुकान पर पहुंचे और दुकान के कांच के गेट में तोड़फोड़ कर दिया. इसके बाद दुकान में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई. मामले की सूचना मिलते ही बस्सी थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कुछ ही घंटों में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मामले की जांच सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार कर रहे हैं. कार्रवाई में एएसआई बलवान, स्पेशल टीम के राजेंद्र और मनोहर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर व्यापारियों ने बस्सी सहायक पुलिस आयुक्त हरजीलाल यादव और बस्सी थाना अधिकारी सत्यपाल यादव का आभार जताया और पुलिस के समर्थन में नारे लगाए.