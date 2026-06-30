/युवा संबल योजना फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा, कार्रवाई रोकने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में युवा संबल योजना में फर्जीवाडे़ की जांच में दोषियों पर कार्रवाई रोकी गई. रोजगार विभाग ने बेरोजगार भत्ते में कार्रवाई रोकने पर नोटिस थमाया. अब माना जा रहा है कि कारवाई अटकाने वाले अफसरों पर भी गाज गिर सकती है.

पहले हक छीना,फिर कार्रवाई पर ब्रेक

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारों का हक छीनने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की दूर की बात, उल्टा दोषियों को बचाने की कोशिश की गई. अब संयुक्त निदेशक ने अलवर के सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब तलब किया. दोषियों पर कार्रवाई ना करने और चार्जशीट नहीं थमाने पर नोटिस दिया गया.

अब सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल को 3 दिन में जवाब देना होगा. यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. अलवर में बेरोजगारी भत्ते में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. फर्जी इंटर्नशिप लेटर से जरिए फर्जी बेरोजगारों को भत्ता दिया गया. जिसके बाद अब दोषियों पर कार्रवाई को दबाया गया. हरीश नैनकवाल ने दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ तो कारवाई की, लेकिन जिम्मदारों पर कार्रवाई एक्शन नहीं लिया.

नोटिस में क्या पूछा

उपखण्ड अधिकारी रैणी अलवर द्वारा जिला कलेक्टर अलवर को बेरोजगारी भत्ते में हो रहे फर्जीवाड़े को रोककर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए लिखा गया था, क्या आपको जांच रिपोर्ट के संबंध मे जानकारी नहीं थी, यदि जानकारी थी तो आपने निदेशालय को इस संबंध में अवगत क्यों नहीं करवाया. जिला रोजगार कार्यालय अलवर द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता, दस्तावेज कूटरचित होने पर भी उन्हें प्रमाणित कर भुगतान कर दिया गया, जो कि नियम विरूद्ध है.

आपसे अपेक्षित था कि संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत सी.सी.ए.-16 की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था. अब तक आरोप पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए. यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो सीसीए नियमों के अंतर्गत सहायक निदेशक के खिलाफ विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इन पर होगी कार्रवाई, इतनी राशि वसूली जाएगी

नाम रकम वसूली जाएगी

धर्मेंद्र सिंह बलाई 65,419 रुपये

रमेश चंद सैनी 17,419 रुपये

पिंकल कंवर 37,800 रुपये

कौशल्या राजपूत 57,194 रुपये

कृष्ण कुमार प्रजापत 65,419 रुपये

विजय पाल सैनी 50,968 रुपये

गीता सैनी 61,650 रुपये

लाडो उर्फ रीना सैनी 70,650 रुपये

राजेश कुमार सैनी 42,800 रुपये

दिनेश सैनी 50,000 रुपये'

कुल राशि 5.19 लाख रुपये

जिम्मेदारों पर एक्शन कब

फर्जी तरीके से बेरोजगार भत्ता लेने वाले 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुडे़ लोगों की जांच हुई. जिसमें कई कार्मिकों की मिलीभगत सामने आई है. अब सवाल ये है कि सिस्टम के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कब होगा.

