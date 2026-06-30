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युवा संबल योजना फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा, कार्रवाई रोकने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस

Rajasthan News: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता फर्जीवाड़े के मामले में कार्रवाई रोकने पर रोजगार विभाग ने अलवर के सहायक निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. विभाग ने तीन दिन में जवाब मांगा है और संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jun 30, 2026, 04:46 PM|Updated: Jun 30, 2026, 04:46 PM
युवा संबल योजना फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा, कार्रवाई रोकने वाले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस
Image Credit: Yuva Sambal YojanaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर में युवा संबल योजना में फर्जीवाडे़ की जांच में दोषियों पर कार्रवाई रोकी गई. रोजगार विभाग ने बेरोजगार भत्ते में कार्रवाई रोकने पर नोटिस थमाया. अब माना जा रहा है कि कारवाई अटकाने वाले अफसरों पर भी गाज गिर सकती है.

पहले हक छीना,फिर कार्रवाई पर ब्रेक

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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारों का हक छीनने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की दूर की बात, उल्टा दोषियों को बचाने की कोशिश की गई. अब संयुक्त निदेशक ने अलवर के सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल को कारण बताओ नोटिस थमाकर जवाब तलब किया. दोषियों पर कार्रवाई ना करने और चार्जशीट नहीं थमाने पर नोटिस दिया गया.

अब सहायक निदेशक हरीश नैनकवाल को 3 दिन में जवाब देना होगा. यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. अलवर में बेरोजगारी भत्ते में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ. फर्जी इंटर्नशिप लेटर से जरिए फर्जी बेरोजगारों को भत्ता दिया गया. जिसके बाद अब दोषियों पर कार्रवाई को दबाया गया. हरीश नैनकवाल ने दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ तो कारवाई की, लेकिन जिम्मदारों पर कार्रवाई एक्शन नहीं लिया.

नोटिस में क्या पूछा

उपखण्ड अधिकारी रैणी अलवर द्वारा जिला कलेक्टर अलवर को बेरोजगारी भत्ते में हो रहे फर्जीवाड़े को रोककर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए लिखा गया था, क्या आपको जांच रिपोर्ट के संबंध मे जानकारी नहीं थी, यदि जानकारी थी तो आपने निदेशालय को इस संबंध में अवगत क्यों नहीं करवाया. जिला रोजगार कार्यालय अलवर द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता, दस्तावेज कूटरचित होने पर भी उन्हें प्रमाणित कर भुगतान कर दिया गया, जो कि नियम विरूद्ध है.

आपसे अपेक्षित था कि संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत सी.सी.ए.-16 की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था. अब तक आरोप पत्र भी प्रस्तुत नहीं किए गए. यदि स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया, तो सीसीए नियमों के अंतर्गत सहायक निदेशक के खिलाफ विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

इन पर होगी कार्रवाई, इतनी राशि वसूली जाएगी

नाम रकम वसूली जाएगी

धर्मेंद्र सिंह बलाई 65,419 रुपये
रमेश चंद सैनी 17,419 रुपये

पिंकल कंवर 37,800 रुपये
कौशल्या राजपूत 57,194 रुपये

कृष्ण कुमार प्रजापत 65,419 रुपये
विजय पाल सैनी 50,968 रुपये

गीता सैनी 61,650 रुपये
लाडो उर्फ रीना सैनी 70,650 रुपये

राजेश कुमार सैनी 42,800 रुपये
दिनेश सैनी 50,000 रुपये'

कुल राशि 5.19 लाख रुपये

जिम्मेदारों पर एक्शन कब

फर्जी तरीके से बेरोजगार भत्ता लेने वाले 10 अभ्यर्थियों के खिलाफ रोजगार विभाग ने मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन अब बारी है सरकारी सिस्टम से जुडे़ लोगों की जांच हुई. जिसमें कई कार्मिकों की मिलीभगत सामने आई है. अब सवाल ये है कि सिस्टम के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन कब होगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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