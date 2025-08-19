Shrimadhopur: एल्युमिनियम फैक्ट्री के अंडरग्राउंड टैंक में मिला युवक का शव

Shrimadhopur News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ़ रिको एरिया स्थित एल्युमिनियम फैक्ट्री में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब फैक्ट्री परिसर में बने अंडरग्राउंड टैंक में एक युवक का शव मिला.

मृतक की शिनाख्त बानसूर निवासी दीपक स्वामी के रूप में हुई है. फैक्ट्री कर्मियों ने टैंक में शव देख तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना पर अजितगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को टैंक से निकलवाकर उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

पुलिस का कहना है कि परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घटना के बाद से फैक्ट्री के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है.

फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह साफ नहीं हो पाया है. प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध लग रहा है. पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.

इधर, फैक्ट्री परिसर में शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई और अजीतगढ़ पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है.

वहीं, खाटू श्याम जी आ रहे श्याम भक्तों का सामान ट्रेन में चोरी हो गया. अज्ञात चोरों ने महिला श्रद्धालु का पर्स चोरी किया, जिसमें 2 मोबाइल सहित 20 हजार से अधिक नगदी थी.

महिला श्रद्धालु उत्तराखंड निवासी सुरभि रस्तोगी ने रींगस जीआरपी चौकी में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया. पुलिस चोरों की तलाश कर रही है. बता दें कि बाबा श्याम के दरबार में हर रोज भारी भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है.



