/"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

Shubham Rewad Hunger Strike Protest: राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाली और राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता शुभम रेवाड़ का अनशन मंगलवार को 14वें दिन में पहुंच गया. इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक और सख्त संदेश जारी करते हुए कहा कि वह एसएमएस अस्पताल में किसी भी प्रकार का इलाज नहीं लेंगे. इतना ही नहीं, उन्होंने अन्न के साथ-साथ अब जल का भी त्याग करने का ऐलान किया है. शुभम रेवाड़ ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब तक राज्य सरकार उनकी दोनों प्रमुख मांगों को स्वीकार नहीं करती, तब तक उनका यह कठोर रुख जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस दौरान उनके स्वास्थ्य या जीवन को कोई नुकसान पहुंचता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.



क्या हैं शुभम रेवाड़ की प्रमुख मांगें?

शुभम रेवाड़ लंबे समय से दो अहम मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनकी पहली मांग है कि राजस्थान सरकार राज्य में राजस्थानी भाषा विभाग की स्थापना करे, ताकि राजस्थानी भाषा के संरक्षण, प्रचार-प्रसार और शोध को संस्थागत आधार मिल सके. दूसरी बड़ी मांग छात्रसंघ चुनावों की बहाली है. उनका कहना है कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला हैं और इन्हें बंद रखने से युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी प्रभावित हो रही है. उनका आरोप है कि कई बार सरकार के सामने ये मांगें रखी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source



आंदोलन कैसे पहुंचा इस मोड़ तक?

बताया जा रहा है कि शुभम रेवाड़ ने अपनी मांगों को लेकर पहले शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन, प्रदर्शन और संवाद का रास्ता अपनाया था. जब उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, तब उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया. लगातार कई दिनों से भोजन त्यागने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा. अब 14वें दिन उन्होंने इलाज लेने से भी इनकार कर दिया है और जल त्यागने की घोषणा कर आंदोलन को और अधिक निर्णायक बना दिया है.



सरकार पर बढ़ा दबाव, समर्थकों में चिंता

शुभम रेवाड़ के इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और छात्र संगठनों में चिंता बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर भी उनके समर्थन में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई लोगों ने सरकार से बातचीत कर समाधान निकालने की अपील की है. वहीं राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है. यदि जल्द कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.



स्वास्थ्य को लेकर बढ़ी चिंता

लगातार 14 दिनों से जारी अनशन और अब जल त्यागने के फैसले के बाद शुभम रेवाड़ की सेहत को लेकर चिंता और गहरा गई है. चिकित्सकीय दृष्टि से लंबे समय तक भोजन और पानी का त्याग शरीर के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाती है और क्या बातचीत के जरिए कोई समाधान निकल पाता है. वहीं शुभम रेवाड़ अपने रुख पर कायम हैं और साफ कह चुके हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

