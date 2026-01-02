क्या सफल हो पाएगा वन नेशन-वन इलेक्शन? राजस्थान में शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान

देश में वन नेशन-वन इलेक्शन के लिए अब युवाओं और विद्यार्थियों का समर्थन हासिल किया जाएगा. इसके लिए बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और अन्य पदाधिकारियों ने आज से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई.
Rajasthan News: देश में चुनाव का भारी भरकम खर्च कम करने और इस बचत को विकास कार्यों में लगाने के लिए वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है. इस मुहिम से देश की जनता को जोड़ने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. देश के अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार से इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है ताकि वन नेशन, वन इलेक्शन मुक्कमल रूप से लागू हो पाए.
इधर, अब इस मुहिम से देश की युवा शक्ति को जोड़ने का काम शुरू किया गया है. प्रदेश में आज स्टूडेंट फॉर वन नेशन-वन इलेक्शन मुहिम शुरू की गई है, जो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती तक चलेगी.
स्टूडेंट फॉर वन नेशन-वन इलेक्शन मुहिम के तहत प्रदेशभर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों के बाहर विद्यार्थियों और युवाओं से हस्ताक्षर करवाकर समर्थन हासिल किया जाएगा. हस्ताक्षर करने का मतलब युवा केंद्र की मोदी सरकार की इस वन नेशन-वन इलेक्शन मुहिम के साथ है.
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा का कहना है कि छात्रों के लिए वाद विवाद, भाषण, पोस्टर निर्माण, निबंध सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी. जोधा ने कहा कि सरकार द्वारा ज्वॉइंट पार्लियामेंटरी कमेटी भी बनी है. चुनाव के कारण पूरे समय आचार संहिता लगी रहती है, आचार संहिता की वजह से काम भी रुकता है. बीजेपी सरकार चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जनता उसके साथ खड़ी हो हस्ताक्षर अभियान भी उसका पार्ट है.
पांचों साल चुनाव ही करते रहेंगे तो विकास कब करेंगे-राठौड़
इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यह मुहिम युवाओं के बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जागरुकता पैदा करने का प्रयास है. चुनाव के कारण आचार संहिता लग जाती है. अधिकारियों की ड्यूटी लग जाती है. बंगाल, बिहार या अन्य राज्यों में चुनाव हो तो हमारे यहां के अधिकारी लग जाते हैं, जिससे विकास रुक जाता है.
पक्ष-विपक्ष और अधिकारी मिलकर देश के विकास में लगें उसके लिए यह जरूरी है. वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है. मैनें भी हस्ताक्षर किए हैं, नई पीढ़ी युवा विद्यार्थी में जागृति हो और अपने परिवार में जाकर को जाकर बात बताए, जिससे प्रदेश के साथ ही देश में ऐसा वातावरण बनें. राठौड़ ने कहा कि पांचों साल चुनाव ही करते रहेंगे तो विकास कब करेंगे.
इन्होंने किए हस्ताक्षर
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्टूडेंट फॉर वन नेशन-वन इलेक्शन हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की. इसके बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर गोरा, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष हमीद खान मेवाती सहित पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर कर अभियान का समर्थन किया. यहां तक की बैंड वादक ने भी हस्ताक्षर कर मुहिम को अपना समर्थन दिया.
