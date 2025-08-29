Zee Rajasthan
Sikar News: इकोलॉजी पार्क में मिला नवजात का भ्रूण, कुत्तों ने बुरी तरह नोंच खाया

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के इकोलॉजी पार्क की झाड़ियां में एक नवजात का भ्रूण मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. नवजात के भ्रूण को कुत्तों ने बुरी तरह नोंच रखा था. 
 

Published: Aug 29, 2025, 13:00 IST | Updated: Aug 29, 2025, 13:00 IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर के सदर थाना इलाके के सालासर रोड स्थित इकोलॉजी पार्क एंड बर्ड सेंचुरी में बने वॉकिंग वे के पास झाड़ियां में आज सुबह एक नवजात का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई.

इकोलॉजी पार्क की झाड़ियां में नवजात के भ्रूण को पड़ा देख पार्क में सुबह घूमने आए लोगों ने पुलिस को सूचना दी. इकोलॉजी पार्क की झाड़ियां में पड़े नवजात के भ्रूण के शव को कुत्तों (श्वान) ने नोंच रखा था.

सूचना पर सदर थाना पुलिस से मौके पर पहुंची और घटना स्थल की जांच पड़ताल करने के बाद नवजात के भ्रूण को पोस्टपार्टम के लिए एसके अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. सदर थाने के एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि आज सुबह वन विभाग के सुभाष बाजिया ने पुलिस थाने पर सूचना दी कि नानी गांव स्थित इकोलॉजी पार्क में एक नवजात का भ्रूण पडा है, जिसे कुत्ते नोंच रहे है.

सूचना पर यहां आकर देखा तो यहां एक नवजात का भ्रूण पड़ा हुआ था, जिसके शव को कुत्तों ने नोंच रखा था, जिस पर नवजात के भ्रूण को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया.

पुलिस के अनुसार, किसी ने नाजायज पहचान छुपाने के लिए नवजात के भ्रूण को यहां फेंका है. नवजात के भ्रूण को कुत्तों ने कई जगह से नोंच रखा है, जिसके चलते यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि भ्रूण लड़के का है या लड़की का, पोस्टमार्टम के बाद ही चिकित्सा मामले में पूरी जानकारी दे पाएंगे.

