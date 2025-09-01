Sikar News: हनुमान टावर की कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख

Sikar Cloth Shop Fire News: राजस्थान के सीकर शहर के पलसाना कस्बे में बीती देर रात एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट-सर्किट से आगे लगने से दुकान में रखा लाखों का साफा शेरवानी सहित अन्य कपड़े का सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया.

सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों ने दुकान मालिक को आग की जानकारी दी. सूचना पर रानोली थाना पुलिस और अग्निशमन की गाड़ी भी मौके पर पहुंची. फिलहाल पानी के टैंकरो और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है.

जानकारी के अनुसार, देर रात पलसाना कस्बे के हनुमान टावर में स्थित एक साफा शेरवानी की दुकान में प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है कि शॉर्ट-सर्किट से अचानक आग लग गई.

कल सुबह स्थानीय लोगों ने दुकान से दुआ उठता देख मकान मालिक को दुकान में आग लगने की सूचना दी. दुकान में आग लगने के कारण दुकान में रखा लाखों रुपये का कपड़े का सामान और फर्नीचर जलकर राख हो गया.

गनीमत रही कि आग दुकान से बाहर नहीं फैली वरना मार्केट की अन्य दुकानों में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता था. आज रात को लगी थी ऐसे में सुबह तक साफा शेरवानी की दुकान में रखा सारा सामान और फर्नीचर जलकर राख हो चुका है. सूचना पर दुकान मालिक सहित रानोली पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची.

दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की सहायता से दुकान में लगी आग पर काबू पाया. प्रारंभिक रूप से माना जा रहा है की दुकान के अंदर बिजली के तारों में शॉर्ट-सर्किट होने से दुकान में आग लगी है. फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है.

