Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Sikar Mausam: सीकर में बारिश ने आतंक मचा दिया है, पानी में डूब गया शहर, सड़कों पर बह रही नदी

Sikar Mausam: सीकर में तीसरे दिन भी जोरदार बारिश का कहर! सुबह 7 बजे से 1 घंटे की तेज बारिश और रुक-रुक कर बरसात ने शहर को जलमग्न कर दिया। दर्जनभर इलाकों में सड़कें बनीं नदियां, राहगीर-वाहन चालक परेशान। हादसों का खतरा बढ़ा। मौसम विभाग का अलर्ट जारी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 01, 2025, 11:39 IST | Updated: Sep 01, 2025, 11:39 IST

Trending Photos

जोधपुर में बारिश का कहर!, उम्मेद सागर बांध पर मड़राया खतरा
7 Photos
jodhpur weather update

जोधपुर में बारिश का कहर!, उम्मेद सागर बांध पर मड़राया खतरा

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव होने से पहले कितने CM बने थे?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में पहली विधानसभा के चुनाव होने से पहले कितने CM बने थे?

राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान के 27 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट
9 Photos
Rajasthan famous Food

राजस्थानी लाल मांस बनाने की आसान रेसिपी, स्वाद ऐसा कि साफ कर जाएंगे प्लेट

Sikar Mausam: सीकर में बारिश ने आतंक मचा दिया है, पानी में डूब गया शहर, सड़कों पर बह रही नदी

Sikar Mausam: सीकर में लगातार तीसरे दिन सुबह से जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. शहर में करीब एक घंटे की तेज बारिश के बाद अब रुक-रुक कर हो रही बारिश ने हालात को और खराब कर दिया है. इस बारिश के कारण शहर के लगभग एक दर्जन इलाकों में सड़कें और रास्ते नदियों जैसे बन गए हैं, जिससे वाहनों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. साथ ही, इन हालातों के चलते हादसों का खतरा भी बढ़ गया है.

प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी करने के बाद लगातार सीकर में आज तीसरे दिन भी सुबह से ही जोरदार बारिश का दौर शुरू हो चुका है. आज सुबह करीब 7 सीकर शहर सहित आसपास के कई इलाकों में करीब 1 घंटे तक जोरदार बारिश का दौर चला. करीब 1 घंटे की जोरदार बारिश और पिछले करीब 2 घंटे से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते सीकर शहर के हालात जलभराव के कारण खराब होते जा रहे हैं.

शहर के कई ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक जल भराव हो चुका है. जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सुबह से हो रही बारिश के कारण शहर के नवलगढ़ रोड, बजाजरोड, पुराना दूजोद गेट, सब्जी मंडी, अजमेर स्टैंड, फतेहपुररोड, शिव कॉलोनी, दो नंबर डिस्पेंसरी, राधा किशनपुरा अंडरपास सहित कई निचले इलाके बारिश के पानी से जल मग्न हो चुके हैं और सड़के दरिया बन चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जहां तीन दिन से हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं शहर में हुए जल भराव के कारण लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है. शहर के नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर जल भराव होने के कारण स्कूल और कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं बारिश और नालों के गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखाई दिए.

शहर में जगह-जगह हुए जल भराव के कारण स्थानीय प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. हालांकि स्थानीय प्रशासन बारिश से पहले बारिश के पानी की निकासी के दावे जरूर करते हैं लेकिन बारिश आने पर एक बार शहर के हालात काफी खराब हो जाते हैं. लोगों को भी जल भराव के कारण हादसा होने का अंदेशा बना रहता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaisalmer Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news