सीकर में भेड़-बकरी चोरी का खुलासा जरूरी! पशुपालकों ने एसपी से की गुहार

Rajasthan News: सीकर जिले सहित आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ती भेड़-बकरी चोरी की घटनाओं से परेशान पशुपालक आज सीकर पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने और विशेष जांच टीम का गठन करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने एसपी ऑफिस पहुंचे. पशुपालकों ने सीकर एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर पूर्व में हुई भेड़ बकरी चोरी मामलों का खुलासा करते हुए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी रखी.

पशुपालकों ने कहा कि पिछले दस साल में प्रदेश के अलग अलग जगह से करीब हजारों भेड़ बकरी चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन फिर भी पुलिस ऐसी घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही. हाल ही में नीमकाथाना लोसल सहित आसपास के इलाके में भेड़ बकरी चोरी की घटनाएं हुई है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. कई बार पशुपालक मंडी या रास्तों में ही चोरों को पकड़ लेते है और पुलिस को सुपुर्द करते है. इसके बाद भी पुलिस एक-दो दिन बाद आरोपियों को छोड़ देती है, जिसके चलते पशुपालक काफी परेशान हो चुके हैं.

एसपी ऑफिस पहुंचे पशुपालक भंवर गुर्जर ने बताया कि सीकर सहित आसपास के इलाकों में भेड़ बकरियों की चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है. अब तक हजारों की संख्या में भेड़ बकरियां चोरी हो चुकी है, जिसके चलते पशुपालकों को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि पशुपालक भेड़ बकरियों से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे में इस तरह की घटनाएं पशुपालकों के लिए परेशानी का सबक बन गई है. उन्होंने सीकर पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत को ज्ञापन देकर भेड़ बकरियों की चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही विशेष जांच टीम का गठन कर मामलों का खुलासा करने की मांग की है. इस दौरान बड़ी संख्या में पशुपालक मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now