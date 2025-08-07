Sikar News: निजीकरण और स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिजली कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

Sikar News: नीमकाथाना में आज स्मार्ट मीटर और बिजली के निजीकरण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की ओर से चला सहायक अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया. बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति सहायक अभियंता क्षेत्र चला संयोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि बिजली निजीकरण, स्मार्ट मीटर , गुहाला जेएन, गुहाला जीएसएस लाइन शिफ्ट करने, रास्तों में खड़े व शतिग्रसित खंभों, अघोषित बिजली कटौती सहित छह सूत्रीय मांगों को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय चला पर बीरबल काजला पूर्व सरपंच व जगदीश सैनी की अध्यक्षता में धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एईएन को ज्ञापन दिया.

माकपा सचिव कॉमरेड गोपाल सैनी पूर्व सरपंच नरसिंहपुरी ने संबोधित करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति घरानों द्वारा आम उपभोक्ताओं की जेब काटने का षड्यंत्र है इसे राज्य सरकार लागू करवाना चाहती है स्मार्ट मीटर लगाने से आम किसान मजदूर बर्बाद हो जाएगा व सरकारी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर बिजली विभाग को स्मार्ट काम ही करना है तो फिर जेएन गुहाला को गुहाला जेएन ऑफिस में बैठने के लिए पाबंद करें व नांगल बिजली पावर हाउस से बार-बार फाल्ट होने के कारण गुहाला की जनता को तीन-तीन दिन तक बिना बिजली के रहना पड़ता है गुहाला जीएसएस को चौकड़ी जीएसएस से जल्द जोड़े .



रास्तों में खड़े व क्षतिग्रस्त खंभों को हटाया जाए . बिजली की भयंकर कटौती की जा रही है कटौती बंद करे इन कामों में सरकार व बिजली विभाग कदम बढ़ाए तो जनता आपके काम को स्मार्ट कहेगी ठेकादार के कर्मचारी अगर स्मार्ट मीटर लगाने चले गए तो जनता आक्रोशित है कर्मचारियों को सही सलामत वापस नहीं आने देगी. नीमकाथाना उपखंड में हर गांव ढाणी में स्मार्ट मीटर को लेकर भयंकर विरोध है 8 अगस्त को नीमकाथाना ग्रामीण एईएन कार्यालय का घेराव किया जायेगा.

30 अगस्त तक संघर्ष समिति घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. माकपा जिला सचिव कॉमरेड ओमप्रकाश यादव ने कहा कि 7 साल पहले कर्ज माफी आंदोलन में किसानों का पचास हजार तक का सहकारी कर्ज माफ हुआ. अब स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की है.

बिजली का मुद्दा देश के 150 करोड लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है राजस्थान के नीमकाथाना, हनुमानगढ़, सीकर झुंझुनू, नागौर जिला सहित अनेक जिलों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ संघर्ष चल रहा है किसान सभा नेता रोशन लाल गुर्जर ने कहा कि नीमकाथाना जिला हटाकर, नगरपरिषद को नगरपालिका बनाकर ये बीजेपी वाले विकास की बात करते हैं स्मार्ट मीटर थोपकर विकास नहीं नीमकाथाना में विनाश का काम कर रहे हैं पूर्व सरपंच बीरबल काजला ने कहा कि चला की धरती संघर्षों की धरती रही है.

यहां स्मार्ट मीटर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे सभा को गोपाल सैनी, ओमप्रकाश यादव, रोशन लाल गुर्जर, बीरबल काजला,सुरेंद्र खोखर, रवि शंकर वर्मा, फूलचंद सैनी, हरि सिंह झाझडिया, विनय प्रकाश सैनी, श्यामसुंदर सैनी, नथु राम सैनी, विजय सिंह गजराज, ओम प्रकाश नेहरा, जेपी वर्मा, गणपत राम मिठारवाल, पवन मील ने संबोधित किया बाद धरना स्थल पर सहायक अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम बिजली निजीकरण बंद करे, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, जेएन गुहाला को गुहाला जेएन ऑफिस पर बैठने के लिए पाबंद करे, गुहाला जीएसएस को शीघ्र चौकड़ी से जोड़ा जाए ताकि नांगल से होने वाली कटौती से बचा जा सके.

रास्ते में खड़े व क्षतिग्रस्त खंभों को बदल जाए सहित छह सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन दिया गया बाद ओमप्रकाश सैनी, विजय सिंह गजराज के नेतृत्व में 18 सदस्यों की बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति सहायक अभियंता क्षेत्र चला गठित की गई व 30 अगस्त तक हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए पर्चे वितरित किए गए. धरने में श्रवण यादव, हरिसिंह कुड़ी, कैलाश सैनी, हरसा राम सैनी, रमेश सैनी, कमलेश सैनी, सुरेश सैनी, शिवराम लांबा, कैलाश सोनी, सूबेदार रामकुमार आदि मौजूद रहे.

