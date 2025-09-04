Zee Rajasthan
सीकर में लक्ष्मणगढ़ में सड़क का रास्ता बदलने से ग्रामीण आक्रोशित, 'सद्‌बुद्धि यज्ञ' कर सरकार को चेताया

Sikar News: सीकर के लक्ष्मणगढ़ में, सड़क का मार्ग बदलने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन और नेताओं की सद्‌बुद्धि के लिए 'यज्ञ' कर अनोखा विरोध जताया. उन्होंने अपनी मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 04, 2025, 05:40 PM IST | Updated: Sep 04, 2025, 05:40 PM IST

सीकर में लक्ष्मणगढ़ में सड़क का रास्ता बदलने से ग्रामीण आक्रोशित, 'सद्‌बुद्धि यज्ञ' कर सरकार को चेताया

Sikar News: सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में 75 किलोमीटर लंबी धार्मिक कोरिडोर की एमडीआर 415 सड़क का मार्ग बदलने के फैसले से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है. अपनी फरियाद अनसुनी होने से नाराज सैकड़ों लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सद्‌बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया.

'चिपको आंदोलन' जैसे प्रदर्शन

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क का मार्ग बदलने से सांवलोदा पिरोहितान, बठोठ, चुड़ोली समेत कई गांवों और ढाणियों के लोग सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं. इस फैसले का विरोध करते हुए, वे कई दिनों से सभाएं और 'चिपको आंदोलन' जैसे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन किसी भी नेता या अधिकारी ने उनकी सुध नहीं ली. इसी नाराजगी के चलते आज बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने लोठजी धार्मिक स्मारक पर इकट्ठा होकर यज्ञ में आहुतियां दीं. इसी तरह का एक हवन चुड़ोली के हरिराम बाबा मंदिर पर भी किया गया. लोगों का मानना था कि शायद इस धार्मिक अनुष्ठान से ही नेताओं का ध्यान उनकी समस्या की ओर आकर्षित होगा.

धार्मिक कोरिडोर सड़क

ग्रामीणों की एकमात्र मांग है कि धार्मिक कोरिडोर सड़क के मार्ग को पहले की तरह यथावत रखा जाए. ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल अब इस मामले में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, सांसद अमराराम, और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखेगा. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो उनका आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा. इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली.


