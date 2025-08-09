Sikar: राखी पर बहन का सबसे बड़ा तोहफा! दी किडनी, बचाई भाई की जान

Rajasthan News: सीकर में राखी के मौके पर अनोखी मिसाल देखने को मिली, जहां बहन ने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी किडनी डोनेट की. ऑपरेशन सफल रहा और भाई की जिंदगी सुरक्षित हो गई.
Rajasthan News: रक्षाबंधन के यही मायने है कि बहना सदा यही दुआ करती है कि भाई की दीर्घ आयु हो. उसके लिए बहन कोई भी कुर्बानी दे सकती है. भाई की लंबी उम्र की कामना और बहन के भाई के प्रति समर्पण की मिसाल है सीकर की फतेहपुर कस्बे की शिक्षिका सुनीता. सुनीता ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भाई की जान बचाई है.
फतेहपुर कस्बे के मालियों का मोहल्ला निवासी शिक्षिका सुनीता बुडानिया ने इकलौते भाई देवेंद्र बुडानिया की किडनी खराब होने पर अपनी किडनी देकर उसे नया जीवन दान दिया. पिछले साल ही सुनीता ने अहमदाबाद के अस्पताल में किडनी डोनेट की है. भाई के प्रति बहन के प्रेम की इस अनूठी नजीर की गांव के लोग खूब चर्चा करते हैं.
रामगढ़ के ठिमोली निवासी भाई देवेंद्र लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रहे थे. चिकित्सक ने किडनी ट्रांसप्लांट को ही अंतिम विकल्प बताया तो शिक्षक पिता बीरबल बुडानिया ने 2016 में अपनी एक किडनी दान की उसे दान कर दी. लेकिन आठ साल बाद ही किडनी ने काम करना बंद कर दिया. भाई की तबीयत फिर बिगड़ने लगी तो सुनीता से उसकी हालत देखी नहीं गई. तीन बहनों में मझली शिक्षिका सुनीता ने अपने भाई को किडनी देने के लिए पति व सास की सहमति लेकर भाई को नया जीवन दिया. आज रक्षाबंधन पर सुनीता ने अपने स्वस्थ हो चुके भाई को राखी बांधी और उसकी लंबी उम्र की कामना की. यही है सच्चे भाई बहन के रिश्ते की नजीर और मिशाल.
