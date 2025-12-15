Rajasthan Crime: राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन: रोहित गोदारा-राहुल रिणाउ गैंग के 8 गुर्गे गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: राजस्थान पुलिस मुख्यालय और जयपुर रेंज आईजी एच जी आर सुहास के निर्देशानुसार गैंगस्टर्स के विरुद्ध एक्शन का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में अमीर व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा और राहुल रिणाउ संगठित गिरोह के खिलाफ सीकर पुलिस ने बड़ा अभियान छेड़ा है. पुलिस अधीक्षक सीकर प्रवीण नायक नूनावत के निर्देश पर रामगढ़ सेठान पुलिस थाना क्षेत्र से इस गिरोह से संपर्क रखने वाले कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है.

BNS के तहत कठोर धाराओं में मुकदमा

आईजी पुलिस जयपुर रेंज एच.जी. राघवेन्द्र सुहास ने बताया कि अपराधियों के संगठित अपराधों से जुड़े होने के कारण भारतीय न्याय संहिता के नए और कठोर प्रावधानों का प्रयोग किया गया है. थाना रामगढ़ सेठान पर इन अपराधियों के विरुद्ध संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित सहित आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

त्वरित कार्रवाई में 8 अभियुक्त गिरफ्तार

फतेहपुर वृत्ताधिकारी अरविन्द कुमार और थानाधिकारी रामगढ़ सेठान प्रकाश चन्द्र के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 11 दिसम्बर को 8 अभियुक्तों को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त रामगढ़ सेठान और उसके आसपास के निवासी हैं, जिनमें मनोज चांदोलिया (38), मुकेश चांदोलिया (34), योगेश कुमार (40), महेन्द्र सिंह (24), रवि उर्फ आर.के. जाखड़ (28), हरिश छापोलिया (29), जसवंत उर्फ पिन्टू (31) और रितिक जाड़ीवाल (28) शामिल हैं. सभी आरोपी वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में हैं.

संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू

आईजी सुहास ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अपराधियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 में किए गए नवीन प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है. इस धारा के तहत अपराधियों द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है. इसके अतिरिक्त गैंग्स/संगठित अपराधों से जुड़े वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा 50-50 हजार रुपये के ईनाम की घोषणा की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी गई है.

