Sikar: बस स्टैंड पर चोरी का हाईवोल्टेज ड्रामा! दो जेबकतरे चढ़े पुलिस के हत्थे

Rajasthan News: श्रीमाधोपुर शहर में रक्षाबंधन पर्व पर मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर उमड़ी भीड़ के बीच जेबकतरा गैंग सक्रिय हो गया. भीड़ का फायदा उठाकर दो युवकों ने यात्रियों की जेब काटने और महिलाओं के मंगलसूत्र तोड़ने की वारदात को अंजाम दिया. मौके पर मौजूद श्रीमाधोपुर डिपो के कर्मचारी श्याम जांगिड़ और मनोज यादव ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया.

जानकारी के अनुसार, एक युवक को बस स्टैंड परिसर में ही पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा युवक भागकर मुख्य बाजार की ओर निकल गया. कर्मचारियों ने उसका पीछा किया और भीड़ की मदद से उसे भी पकड़ लिया. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि त्योहार के मौके पर जेबकतरे भीड़ में आसानी से वारदात कर भाग जाते हैं. कई लोगों ने शक जताया कि आरोपियों से लाखों रुपये और कई बहुमूल्य आभूषण बरामद हो सकते हैं. दोनों पकड़े गए युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि ये किसी बड़े गैंग का हिस्सा हैं या नहीं. रक्षाबंधन जैसे पर्व पर बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है. ऐसे में जेबकतरे और उचक्के भीड़ में घुल मिलकर वारदात को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं. पुलिस ने यात्रियों से सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों की तुरंत सूचना देने की अपील की है.

