Zee Rajasthan
mobile app

सीकर में झमाझम बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, जलभराव से हाहाकार

Rajasthan News: सीकर में सुबह से मौसम का मिजाज बदल गया और कई इलाकों में बारिश हुई. सीकर शहर में करीब एक घंटे तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला चला. बारिश से निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया.

Pratiksha Maurya
Edited By Pratiksha Maurya
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 14, 2025, 22:23 IST | Updated: Aug 14, 2025, 22:23 IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी मलाई और हरी मिर्च की सब्जी, लेते रहेंगे चटकारे
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी मलाई और हरी मिर्च की सब्जी, लेते रहेंगे चटकारे

राजस्थान का वो शहर, जहां की हर दीवार पर है नीले रंग की कहानी, क्या है इसकी खासियत
5 Photos
Jodhpur

राजस्थान का वो शहर, जहां की हर दीवार पर है नीले रंग की कहानी, क्या है इसकी खासियत

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा
7 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, राजस्थान के इस मंदिर में घड़ी है भगवान की सबसे प्रिय! वजह जानकर बढ़ जाएगी आपकी भी श्रद्धा

राजस्थान का वो खूबसूरत जगह, जो खींच लाएगी आपको अपनी तरफ! फोटोज देख कर तुरंत बना लेंगे ट्रिप का प्लान
6 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का वो खूबसूरत जगह, जो खींच लाएगी आपको अपनी तरफ! फोटोज देख कर तुरंत बना लेंगे ट्रिप का प्लान

सीकर में झमाझम बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, जलभराव से हाहाकार

Rajasthan News: सीकर जिले में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. जिले के सीकर व पलसाना सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही रुक रुककर झमाझम बारिश का दौर चल रहा है. वहीं, सीकर अगर बात करें तो सीकर में आज सुबह करीब 11 बजे से ही आसमान में काली घनघोर काली घटाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक लगातार जारी रहा.

इसके बाद रुक-रुक कर बारिश का दौरा चल रहा है, जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली तो वहीं शहर के कई निचले इलाकों में बारिश से हुए जलभराव के कारण आमजन की समस्याएं भी बढ़ गई. एक बार फिर बारिश होने और जलभराव होने के चलते जिला प्रशासन और नगर परिषद के पानी निकासी के दावे फेल होते नजर आए. सीकर में तेज बारिश के बाद सीकर शहर के नवलगढ़ रोड, राधाकिशनपुरा अंडरपास, बजाज रोड, पुराना लोहारू बस स्टैंड, दो नंबर डिस्पेंसरी के पास और फतेहपुर रोड चाहिए थी. कई इलाकों में जलभराव होने से वाहन चालकों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

ज्ञात रहे कि मौसम विभाग ने भी प्रदेश के कई जिलों में 14 अगस्त से 17 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया है. अगर बात करें सीकर जिले की तो सीकर जिले में भी तीन दिनों तक सामान्य दर्जे की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से 16 अगस्त को सीकर में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आने वाली पूर्वी हवाओं के सक्रिय होने से प्रदेश में 14 से 17 अगस्त तक सामान्य दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है. इसके असर के चलते ही आगे सीकर जिले में सामान्य दर्जे की बारिश हुई है.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news