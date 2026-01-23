IAS V. Srinivas: राजस्थान मुख्य सचिव को सिंगापुर से अंतरराष्ट्रीय बधाई: वी. श्रीनिवास का सम्मान



IAS V. Srinivas: राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बधाई मिली है. सिंगापुर के प्रधानमंत्री कार्यालय के पब्लिक सर्विस डिवीजन की ओर से भेजे गए एक पत्र में उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी गई हैं. यह पत्र सिंगापुर की पब्लिक सर्विस डिवीजन की स्थायी सचिव टैन जी कीओ द्वारा लिखा गया है, जिसमें भारत और सिंगापुर के बीच प्रशासनिक सहयोग की सराहना की गई है. पत्र में विशेष रूप से DARPG (डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस) और PSD (पब्लिक सर्विस डिवीजन) के संयुक्त वर्किंग ग्रुप की बैठकों का उल्लेख किया गया है, जो दोनों देशों के बीच सुशासन और पब्लिक सर्विस के क्षेत्र में साझा अनुभवों को मजबूत करने का माध्यम बनी हैं.

वी. श्रीनिवास, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने के बाद यह सम्मान प्राप्त हुआ है. सिंगापुर की ओर से उनके योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा गया है कि उन्होंने भारत-सिंगापुर संबंधों को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई है. पत्र में लिखा गया है कि श्रीनिवास के नेतृत्व में राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा मिलेगी, जो दोनों देशों के लिए प्रेरणादायक होगा. सिंगापुर, जो दुनिया में सुशासन और कुशल पब्लिक सर्विस के लिए जाना जाता है, ने भारत के साथ अपने सहयोग को और गहरा करने की इच्छा जताई है. DARPG-PSD जॉइंट वर्किंग ग्रुप की हालिया बैठकों में चर्चा किए गए मुद्दों, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित सेवाएं और प्रशासनिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है.

पत्र में टैन जी कीओ ने श्रीनिवास को व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनके अनुभव से सिंगापुर को भी सीखने को मिलेगा. यह घटना दर्शाती है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अधिकारियों की प्रतिभा को कैसे सराहा जा रहा है. राजस्थान में इस खबर से प्रशासनिक हलकों में उत्साह है, और उम्मीद की जा रही है कि इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए द्वार खुलेंगे. कुल मिलाकर, यह बधाई न केवल वी. श्रीनिवास के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक मील का पत्थर है, जो राज्य को वैश्विक पटल पर मजबूती प्रदान करेगा.

