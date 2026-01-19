Zee Rajasthan
SIR पर बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी, डोटासरा-जूली ने दिल्ली में लगाए आरोप, मंत्री दक बोले - उन्होंने कुछ किया नहीं, हमारे पर दोष लगा रहे

Rajasthan Politics: वोटर लिस्ट (SIR) विवाद पर डोटासरा ने भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जिस पर मंत्री गौतम दक ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर काम करने के बजाय सो रहे थे. साथ ही उन्होंने जल्द RCA चुनाव होने के भी संकेत दिए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 19, 2026, 04:32 PM IST | Updated: Jan 19, 2026, 04:32 PM IST

SIR पर बीजेपी कांग्रेस में जंग जारी, डोटासरा-जूली ने दिल्ली में लगाए आरोप, मंत्री दक बोले - उन्होंने कुछ किया नहीं, हमारे पर दोष लगा रहे

BJP Vs Congress on SIR in Rajasthan: राजस्थान में विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) अभियान को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक जा पहुंची है. कांग्रेस ने जहाँ भाजपा पर संगठित तरीके से 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है, वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की जमीनी विफलता और हताशा करार दिया है.

दिल्ली में डोटासरा-जूली का हमला
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा.डोटासरा ने आरोप लगाया कि भाजपा के शीर्ष नेताओं (अमित शाह और बीएल संतोष) के इशारे पर कांग्रेस समर्थित वोटर्स के नाम थोक में काटे जा रहे हैं. उन्होंने बीएलओ द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर नाम हटाने का भी दावा किया.कांग्रेस ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी बताते हुए समय सीमा बढ़ाने की मांग की है.

मंत्री गौतम दक का तीखा पलटवार
जयपुर में भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कांग्रेस के आरोपों की धज्जियां उड़ाईं. दक ने कहा कि 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक चले इस अभियान के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और बीएलए (BLA) जमीन पर सक्रिय नहीं थे. वे मनरेगा आंदोलनों और बाड़मेर दौरों में व्यस्त रहे, जबकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर गलत नामों पर आपत्तियां दर्ज कराईं. मंत्री ने स्पष्ट किया कि SIR प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है. अभी केवल दावे और आपत्तियां ली गई हैं, फाइनल लिस्ट आना बाकी है. एक महीने तक सुनवाई का मौका है, फिर कांग्रेस शोर क्यों मचा रही है? दक ने कहा कि डोटासरा अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए बड़े नेताओं का नाम लेकर 'फ्रस्ट्रेशन' निकाल रहे हैं.

शिक्षा और पेपर लीक पर घेरा
शिक्षा के मुद्दे पर डोटासरा के आरोपों पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय में 19 पेपर लीक हुए थे, जबकि भजनलाल सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी कर युवाओं का भरोसा जीता है. उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस सरकार होटलों में बंद रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर जिले में जाकर जनता की समस्याओं को बजट में शामिल कर रहे हैं.

RCA चुनाव के दिए संकेत
प्रेस वार्ता के दौरान सहकारिता मंत्री ने खेल प्रेमियों के लिए भी बड़ी बात कही. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि "जल्द ही अच्छे समाचार मिलेंगे." माना जा रहा है कि लंबे समय से विवादों में रही आरसीए में अब जल्द ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

