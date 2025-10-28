SIR पर बोले राठौड़- देश को धर्मशाला समझने वाले लोगों के नाम कट रहे हैं, तो कांग्रेस को दुख क्यों हो रहा है ?

Jaipur News : बीजेपी प्रदेशअध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि SIR का विरोध वो राजनीतिक दल कर रहे, जिन्होंने स्वार्थवश गलत लोगों के नाम जुड़वाए हैं. देश को धर्मशाला समझने वाले लोगों के नाम कट रहे हैं तो उन्हें दुख क्यों हो रहा है ?

चुनाव आयोग ने राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में SIR कराने का निर्णय किया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के निर्णय को पंचायत-निकाय चुनाव टालने का हथकंडा बताया है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने स्वागत करते हुए कहा कि SIR एक अच्छा काम है, चुनाव आयोग का अच्छा निर्णय है. राजस्थान में भी SIR होना चाहिए. हर बार चुनावों से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है. जो युवा18 वर्ष के हो रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ना होता है. इसी तरह जो दुनिया से चला गया उसका नाम सूची से हटाना पड़ता है.

नेता में राष्ट्रीय चरित्र जरूरी

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा उनके मन में कुछ है, बोलते कुछ और हैं। एसआईआर तो होना ही चाहिए. गहलोत बिहार में प्रभारी बनें हैं वहां नाम कट रहे हैं, इस देश के लिए कोई जहां हैं, वहीं देशहित में रहना चाहिए. गहलोत को देश हित में होना चाहिए, न कि पार्टी हित में. उनको सोचना चाहिए कि वो इसे देखकर राजनीति कर रहे हैं, नेता में राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए, राजनीति तो आती जाती रहती है राष्ट्रीयता होना जरूरी है.

नाम काटे जा रहे हैं तो कांग्रेस को दुख क्यों ?

राठौड़ ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है. यहां आवो,खाओ,पीयो और मौज करो, फिर यहां से छोड़कर चले जाओ. इनका इस देश के प्रति लगाव नहीं रहता है,कौन देश का सही शासक हो सकता है, इसका उन्हें लेना देना नहीं है.

उनको तो देश को धर्मशाला के रूप में उपयोग करना है,यहां से फायदा उठाओ और भाग जाओ. कई लोगों के नाम राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए हैं, ऐसे लोगों को नाम जुडवा दिए जिनको वोट बैँक समझते हैं जबकि इस देश के हित को लेकर उनका लेना देना चाहिए. ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए. वाजिब है ऐसे लोगों का नाम काटा जाता है तो दुख क्यों होता है.

राठौड़ ने कहा कि एसआईआर का विरोध ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने नाम जुडवा दिए है, उनका फर्जी आधार भी बनवा दिए हैँ . उनका वोट हासिल कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं. इस देश पर शासन करने का अधिकार उसी को जो इस देश के आत्मियता का भाव रखता है जो आम आदमी के हित की चिंता करता है . धर्मशााला समझकर आए हं वो इस देश की चिंता नहीं करते हैं. रोहिंग्या बांग्लादेशी छिप कर आए गए नौकरी या मजदूरी के बहाने यहां जम गए। ऐसे लोगों का नाम कटना ही चाहिए.

राजस्थान में SIR

बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चुनाव आयोग ने प्रदेश में एसआईआर करवाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है.राज्य निर्वाचन विभाग की और से 28 अक्टूबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक एसआईआर की प्रक्रिया चलेगी. 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण प्रपत्रों के मुद्रण का काम होगा. 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर-घर सर्वेक्षण प्रपत्रों के वितरण एवं संग्रहण का कार्य होगा. 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा. 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां ली जाएंगी. 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण रहेगा, जिसमें सुनवाई एवं सत्यापन किया जाएगा. 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-