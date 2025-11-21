Zee Rajasthan
SIR पर सियासी माहौल गर्म, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बोले- विधवा विलाप कर रही है कांग्रेस

Jaipur News : देश के 12 राज्यों में चल रही SIR को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी संग्राम मचा हुआ है. कांग्रेस SIR के विरोध में 14 दिसम्बर को नई दिल्ली में विरोध रैली करने वाली है. वहीं बीजेपी इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 21, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 04:24 PM IST

SIR पर सियासी माहौल गर्म, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बोले- विधवा विलाप कर रही है कांग्रेस

Jaipur News : SIR को लेकर कांग्रेस के नई दिल्ली में 14 दिसम्बर को किए जाने वाले प्रदर्शन को लेकर प्रदेश बीजेपी ने निशाना साधा है. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस का विधवा विलाप की संज्ञा दी है.

देश के 12 राज्यों में चल रही SIR को लेकर राजनीतिक दलों में सियासी संग्राम मचा हुआ है. कांग्रेस SIR के विरोध में 14 दिसम्बर को नई दिल्ली में विरोध रैली करने वाली है. वहीं बीजेपी इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने तो कांग्रेस के इस विराेध प्रदर्शन को विधवा विलाप कह डाला. अर्थात पति को खोने के बाद जिस प्रकार विधवा विलाप करती है, कांग्रेस भी बिना बात के SIR को लेकर हो हल्ला कर रही है. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब है नहीं है, केवल लोगों को भ्रम में डालने के लिए कांग्रेस की चाल है.


दाधीच ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है. आयोग बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव के काम करता है। आज से पहले भी देश में SIRहोता रहा है. वर्ष 2002 में कांग्रेस शासन में थी तब भी एसआईआर हुई थी. उस दौरान बीजेपी ने तो एसआईआर का विरोध नहीं किया था. फिर आज कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है. देश की प्रबुद्ध लोगों ने भी कहा कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलकर माहौल खराब कर रहे हैं. कांग्रेस को जनता बार बार सबक सिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष दाधीच ने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि था कि आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, अब राहुल गांधी उनकी पालना में काम कर रहे हैं. राहुल कांग्रेस को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं और अशोक गहलोत उसके गवाह बन रहे हैं.कांग्रेस देश का ट्रेंड समझ नहीं पा रही है, देश की जनता ने 10-12 साल से अपना ट्रेंड सेट कर रखा है. पहले ईवीएम को दोषी बताकर हल्ला किया, बाद में चुनाव आयोग को गाली दी. इस पर बात नहीं बनी तो अब एसआईआर का विरोध कर रहे हैं. एसआईआर में बीस साल का एविडेंस मांग रहे हैं, कोई पचास साल का एविडेंस तो नहीं मांग रहे हैं. बीस साल का एविडेंस हर कोई दे सकता है. जनता कांग्रेस के इस विरोध का मतलब समझ रही है.

