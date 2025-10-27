आज रात 12 बजे से फ्रीज हो जाएगी वोटर लिस्ट, राजस्थान में बिहार की तर्ज पर कटेंगे वोटर्स के नाम!

Rajasthan News: राजस्थान में अब वोटर लिस्ट की जांच पहले से कहीं अधिक गहराई से की जाएगी. बिहार की तर्ज पर अब प्रदेश में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) शुरू होने जा रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है.

प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के हर बूथ पर मतदाता सूची का पूरा पुनरीक्षण किया जाएगा. हर वोटर की पहचान की फिर से वेरिफिकेशन होगा.

आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी. इसके बाद किसी भी नाम में संशोधन या जोड़-घटाव अस्थायी रूप से रुकेगा. अब बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म बांटेंगे और जानकारी लेंगे. हर बीएलओ एक घर पर तीन बार तक विजिट करेगा ताकि कोई भी नागरिक छूट न जाए.

हर बूथ पर वोटर लिस्ट की जांच होगी, संदिग्ध वोटर्स से दस्तावेज मांगे जाएंगे. साथ में गड़बड़ी मिलने पर नाम हटेंगे. पुराने रिकॉर्ड से मिलान की प्रक्रिया होगी. चुनाव आयोग अब तक 8 बार एसआईआर करवा चुका है. पिछली बार 2003-04 में एसआईआर हुआ था यानी करीब 22 साल बाद यह बड़ा पुनरीक्षण हो रहा है.

पुराने रिकॉर्ड से होगा वंशानुगत मिलान

मतदाता सूची का 2003-04 की लिस्ट से मिलान किया जाएगा. अगर किसी परिवार का नाम उस लिस्ट में है, तो उसके सदस्यों से अब कोई दस्तावेज़ नहीं लिया जाएगा लेकिन जिनके नाम नहीं हैं, या जिनका पारिवारिक मिलान नहीं हो रहा है, उन्हें नोटिस देकर दस्तावेज दिखाने होंगे.

राजस्थान में मान्य होंगे सिर्फ 12 दस्तावेज

1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे-स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा. 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे- माता-पिता के जन्म या नागरिकता प्रमाण पत्र आवश्यक. 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे -यह साबित करना होगा कि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है.

एसआईआर की मुख्य तिथियां

28 अक्टूबर-3 नवम्बर 2025: प्रशिक्षण व गणना प्रपत्र मुद्रण

4 नवम्बर-4 दिसंबर 2025: घर-घर वितरण और संग्रहण

9 दिसंबर 2025-ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी

9 दिसंबर-8 जनवरी 2026- दावे एवं आपत्तियां

9 दिसंबर-31 जनवरी 2026- नोटिस, सुनवाई व सत्यापन

7 फरवरी 2026-अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन

मतदाता और बीएलओ

राज्य में 5 करोड़ 48 लाख 84 हजार 827 मतदाता पंजीकृत

52,469 बीएलओ करेंगे फील्ड सर्वे

40 वर्ष से अधिक मतदाता: 2.61 करोड़ (77% मैपिंग पूर्ण)

40 वर्ष से कम मतदाता: 2.88 करोड़ (मैपिंग जारी)

प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग और जागरूकता अभियान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक, स्वयंसेवक व हेल्पडेस्क कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा. जल्द ही रिफ्रेशर सत्र भी होंगे. मतदाताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन व डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा. सभी मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधियों को प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा. बीएलए और बीएलए-2 की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी. हर जिले में मीडिया सेल गठित होगी जिसके अधिकृत प्रवक्ता डीईओ होंगे. नियमित प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया अपडेट्स जारी किए जाएंगे.

