School Closed Today: बारिश की चेतावनी पर सिरोही प्रशासन सतर्क, 1 सितंबर को कक्षा 1 से 12 तक की छुट्टी घोषित

School Closed Today: सिरोही जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मौसम विभाग की बारिश की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने एक बार फिर आदेश जारी किए हैं.



इसके तहत, 1 सितंबर को जिले के सभी राजकीय और निजी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है. यह अवकाश कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए लागू होगा.

जिला कलेक्टर ने यह निर्णय मौसम की गंभीर स्थिति और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में बाधा की स्थिति उत्पन्न हो रही है. हालांकि, इस आदेश के तहत स्कूलों के कर्मचारियों और स्टाफ को अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहना होगा, ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई व्यवधान न आए.

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा, नागरिकों से अपील की गई है कि वे बारिश के दौरान सावधानी बरतें और निचले इलाकों में जाने से बचें.

मौसम विभाग ने सिरोही सहित राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके चलते प्रशासन ने यह कदम उठाया है. यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपने बच्चों को घर पर सुरक्षित रखें और मौसम संबंधी अपडेट्स के लिए स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग की जानकारी पर नजर रखें.

सिरोही जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई बांध, नदी और नाले उफान पर हैं. जिले का सबसे बड़ा वेस्ट बनास बांध, जिसकी क्षमता 24 फीट है, देर रात 11:18 बजे ओवरफ्लो हो गया और इस पर चादर चलने लगी. सहायक अभियंता अशोक पुरोहित ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और विभाग की टीमें चौकसी के साथ हर पल निगरानी कर रही हैं.

बांध के छलकने से किसानों और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इससे खेती और जल आपूर्ति को काफी लाभ होगा. जिले में भारी बारिश के चलते कई तालाब और जलाशय भी लबालब हो गए हैं, जिससे जल संग्रहण की स्थिति मजबूत हुई है.