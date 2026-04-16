/सिरसी रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर JDA और स्थानीय निवासियों के बीच तनाव, विवाद बढ़ा

Rajasthan News: JDA की टीम जब डीमार्केशन (सीमांकन) करने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया. सैकड़ों निवासी मौके पर एकत्रित हो गए और कार्रवाई रोकने की मांग करने लगे. JDA का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सिरसी रोड को 160 फीट चौड़ा किया जा रहा है, जबकि निवासियों का आरोप है कि बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के उन्हें जबरन हटाया जा रहा है.



JDA टीम का डीमार्केशन, स्थानीय लोगों का विरोध

गुरुवार को JDA की टीम सिरसी रोड पर डीमार्केशन (सीमांकन) करने पहुंची. जैसे ही टीम ने कार्य शुरू किया, स्थानीय निवासियों ने इसका जोरदार विरोध किया. सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए और JDA अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने की कोशिश की. मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

हाईकोर्ट के आदेश पर शुरू हुई कार्रवाई

दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद सिरसी रोड से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है. JDA के अनुसार सिरसी रोड की चौड़ाई 160 फीट निर्धारित की गई है. इस चौड़ीकरण के लिए सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाए जाएंगे. इस कार्रवाई की चपेट में सैकड़ों दुकानें, मकान और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आने की संभावना है.



निवासियों की मांग पहले मुआवजा फिर हटाओ

स्थानीय निवासियों ने JDA की इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया है. उनका कहना है कि बिना उचित मुआवजे और पुनर्वास के उन्हें जबरन हटाया जा रहा है, जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है. निवासी जगदीश प्रधान ने बताया कि वे लोग यहां 1960 के दशक से रह रहे हैं और उनके पास ग्राम पंचायत के पट्टे भी हैं. उन्होंने मांग की कि प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए. विशेष रूप से जिन लोगों की खातेदारी भूमि दो बीघा से अधिक है, उन्हें भी पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए.



JDA का पक्ष

JDA अधिकारियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क चौड़ीकरण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है और सभी प्रभावित पक्षों से संवाद जारी है. प्रशासन का दावा है कि मुआवजे और पुनर्वास की प्रक्रिया को लेकर भी विचार किया जा रहा है.