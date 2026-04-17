Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट छोड़िए! जोंक थेरेपी से पाएं चमकदार त्वचा और बालों का समाधान

महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट छोड़िए! जोंक थेरेपी से पाएं चमकदार त्वचा और बालों का समाधान

Jaipur Leech Therapy: जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद से जुड़े पारंपरिक नुस्खों को अपनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. ऐसा ही एक जोंक थेरेपी नुस्खा है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 17, 2026, 06:49 PM|Updated: Apr 17, 2026, 06:49 PM
महंगे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट छोड़िए! जोंक थेरेपी से पाएं चमकदार त्वचा और बालों का समाधान
Image Credit:

Jaipur Leech Therapy: राजस्थान के जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद से जुड़े पारंपरिक नुस्खों को अपनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. ऐसा ही एक जोंक थेरेपी नुस्खा है. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का क्रिया शरीर विभाग जोंक थेरेपी से त्वचा रोगों का इलाज कर रहा है. संस्थान ने दावा किया है कि अब तक 1100 से ज्यादा मरीज इससे लाभ ले चुके हैं.

क्रिया शरीर विभाग के डीन डॉ. सीआर यादव का कहना है कि जोंक के लार में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कोएगुलेंट तत्व होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं, जिससे स्किन और स्कैल्प को बेहतर पोषण मिलता है. जोंक आमतौर पर नमी वाले इलाको में पाई जाती है और इसे खून चूसने वाले कीड़े के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ खून नहीं चूसती, बल्कि झड़ते बाल, स्किन इंफेक्शन और कई त्वचा रोगों के इलाज में भी कारगर साबित हो रही है.

जयपुर में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर की जगह इस प्राकृतिक थेरेपी का लाभ ले रहे हैं. डॉ. यादव का कहना है कि जोंक थेरेपी स्किन रोगों में काफी कारगर है. इससे स्किन इंफेक्शन, पिग्मेंटेशन, एक्ने, एक्जिमा, झाइयां, पुराने घाव और सर्जरी के निशान तक में सुधार देखा जा रहा है. बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे एलोपेसिया, हेयर फॉल से लेकर शुरुआती गंजेपन में भी ये कारगर है. इसके अलावा विटिलिगो, वेरिकोज वेन्स और सोरायसिस में जोंक थेरेपी काफी कारगर साबित हुई है.

कैसे मदद करेगी थैरेपी

जोंक के लार (saliva) में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं. सूजन और खुजली में राहत मिलती है. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. त्वचा के प्रभावित हिस्से में टॉक्सिन कम करने में सहायक होता है. इससे रक्त शुद्धिकरण में मदद मिलता है. स्किन में माइक्रोसर्कुलेशन बढ़ाने से पिगमेंटेशन सुधार की संभावना होती है. आयुर्वेद में इसे “रक्त दोष” से जुड़ा माना जाता है.

लीच थैरेपी के फायदे

लीच थैरेपी में जोंक को शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है, जो खून चूसते समय अपने लार (saliva) में मौजूद औषधीय तत्व शरीर में छोड़ती है. इन तत्वों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीकोएगुलेंट गुण होते हैं, जो सूजन कम करने और रक्त संचार सुधारने में मदद कर सकते हैं. जोंक की लार में हिरुडिन होता है, जो खून को पतला करता है. सूजन और दर्द में राहत देता है, ये ब्लड क्लॉटिंग कम करके सर्कुलेशन सुधारता है. इसके साथ ही स्किन के रंग और सूजन में सुधार आती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jaipur Leech Therapy
rajasthan news
National Ayurveda Institute Jaipur

About the Author

Aman Singh

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

jaisalmer news
2

कांग्रेस का बड़ा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! टेक्नोलॉजी से BJP को टक्कर देने की तैयारी तेज

Rajasthan Politics News
3

राजस्थान में सिलेबस पर सियासत तेज, जूली बोले- मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए

Rajasthan Education Controversy
4

राजस्थान में PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश, जानें सरकार की नई योजना

PNG Connection in Rajasthan
5

जयपुर में हाउसिंग बोर्ड का बड़ा एक्शन! बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप

jaipur news