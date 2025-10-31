परिवहन विभाग की जांच पर गुस्साए बस संचालक, राजस्थान में स्लीपर बस सेवा बंद!

Jaipur News: राजस्थान में स्लीपर बस संचालकों ने हड़ताल कर दी है. परिवहन विभाग द्वारा की जा रही स्लीपर बसों की जांच और कार्रवाई के विरोध में बस संचालकों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है. वहीं स्टेज कैरिज बस संचालकों ने भी समर्थन की बात कही है.

जयपुर में स्लीपर बस संचालकों ने शुक्रवार को गोपालबाड़ी में बैठक कर हड़ताल की घोषणा कर दी है. स्लीपर बसों का संचालन शनिवार से बंद कर दिया जाएगा. ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि जयपुर से संचालित सभी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यानी स्लीपर बसों का संचालन नहीं किया जाएगा.

बस संचालकों ने यह हड़ताल परिवहन विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाईयों के विरोध में की है. दरअसल जैसलमेर में 14 अक्टूबर को हुए बस अग्निकांड के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती से सभी बसों की जांच का निर्णय लिया था. इसके बाद 28 अक्टूबर को जयपुर के मनोहरपुर क्षेत्र में एक और स्लीपर बस में आग लगने के बाद परिवहन विभाग ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

बसों में इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं होने, इमरजेंसी एग्जिट गेट की जगह पर सीट लगा देने, गैलरी की चौड़ाई कम होने, बस की चैसिस में अल्टरेशन कर लम्बाई, ऊंचाई बढ़ा लेने, अधिक लगेज स्पेस बनाने, छतों पर लगेज ले जाने, लगेज में गैस सिलेंडर आदि ज्वलनशील पदार्थ ले जाने के मामलों में कार्रवाई की जा रही है.

राजस्थान में स्टेज कैरिज, लोक परिवहन मिलाकर करीब 30 हजार बसें हैं. पूरे राजस्थान में करीब 8 हजार स्लीपर बसें संचालित होती हैं. अकेले जयपुर से करीब 1 हजार बसें रोजाना संचालित होती हैं. जयपुर से रोज 40 हजार से अधिक यात्री यात्रा करते हैं. प्रदेशभर में स्लीपर बसों से रोज करीब 3.5 लाख यात्रियों का आवागमन होता है.

जयपुर से औरंगाबाद, उज्जैन, इंदौर, मुम्बई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, नासिक, सूरत, वड़ोदरा, अहमदाबाद, पटना, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जम्मू, कटरा, अमृतसर, चंडीगढ़, सिरसा, हिसार के लिए स्लीपर बसें चलती हैं.

खाटूश्यामजी से रोज करीब 100 बसें अलग-अलग शहरों के लिए जाती हैं. करीब 100 स्लीपर बसें रोजाना जयपुर से दिल्ली के लिए संचालित होती हैं. परिवहन विभाग ने प्रदेशभर में अब तक करीब 500 बसें सीज की.

वहीं परिवहन विभाग का तर्क है कि उनके द्वारा कार्रवाई यात्रियों की सुरक्षा को लेकर की जा रही है. परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त ओमप्रकाश बुनकर ने बताया कि जिन बसों में कमियां पाई जा रही हैं. केवल उन्हीं बसों पर कार्रवाई की जा रही है. बड़ी संख्या में बसों में ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुए हैं. बसों में एआईएस मानकों की पालना नहीं की जा रही है. दूसरी तरफ स्लीपर बसों की हड़ताल को देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने इंतजाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं.

स्लीपर बसों की हड़ताल को लेकर रोडवेज प्रबंधन ने बैठक ली. रोडवेज एमडी पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी मुख्य प्रबंधकों की वीसी ली. फिलहाल सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त की गई. MD बोले- यात्रियों को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं हो. जिस रूट के यात्री ज्यादा हों, वहां अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए.

वहीं स्लीपर बस संचालकों के समर्थन में स्टेज कैरिज यानी सिटिंग बस संचालकों ने भी हड़ताल की बात कही है. प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा कि 3 नवंबर से स्टेज कैरिज बसों का संचालन भी बंद किया जाएगा.