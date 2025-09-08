Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बारिश में भीगकर बीमार हुआ राजस्थान, बाड़मेर मलेरिया तो अजमेर बना डेंगू का हॉटस्पॉट, SMS अस्पताल में शुरू हुई अलग OPD बनाने की तैयारी

Jaipur News: जयपुर SMS अस्पताल में मौसमी बीमारियों के लिए अलग OPD की तैयारी! स्क्रब टाइफस के 240+ मरीज, 4 की मौत. डेंगू-चिकनगुनिया केस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी. 
 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Avaj panchal
Published: Sep 08, 2025, 12:18 PM IST | Updated: Sep 08, 2025, 12:18 PM IST

Trending Photos

उदयपुर में आज भी बरसेंगे बदरा! विभाग ने तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में आज भी बरसेंगे बदरा! विभाग ने तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी

राजस्थान के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश के चेतावनी, रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश के चेतावनी, रेड-ऑरेंज अलर्ट जारी

किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!
7 Photos
mughal

किस मुगल शासक को एक लड़के से हुआ था प्रेम? क्या आप जानते हैं ये राज!

सूर्यास्त के समय राजस्थान का यह किला बन जाता है जन्नत! देखने वाले रह जाते हैं हैरान
8 Photos
Jaipur Places To Visit

सूर्यास्त के समय राजस्थान का यह किला बन जाता है जन्नत! देखने वाले रह जाते हैं हैरान

बारिश में भीगकर बीमार हुआ राजस्थान, बाड़मेर मलेरिया तो अजमेर बना डेंगू का हॉटस्पॉट, SMS अस्पताल में शुरू हुई अलग OPD बनाने की तैयारी

Jaipur News: राजस्थान में बरसात के बाद मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने अलग से मौसमी बीमारी OPD शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीजों की संख्या में वृद्धि होने पर तुरंत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि रूटीन मरीजों को असुविधा न हो.

अगस्त में स्क्रब टाइफस के 240 से अधिक मरीज भर्ती हुए, जिनमें चार की मौत हो चुकी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी का खतरा बढ़ा है. वहीं, डेंगू और मलेरिया के मामलों में अभी कमी देखी गई है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है. SMS अस्पताल में अगस्त में डेंगू के 33, चिकनगुनिया के 18 और मलेरिया का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ.

हालांकि, पूरे राजस्थान में अगस्त में डेंगू के 384 और मलेरिया के 182 से अधिक मामले सामने आए. अजमेर में डेंगू के सबसे ज्यादा 46 मामले, जयपुर में 45 और अलवर में 33 मरीज मिले. मलेरिया के लिए बाड़मेर हॉटस्पॉट बना, जहां 47 मामले दर्ज हुए, जबकि जैसलमेर में 21 मलेरिया मरीज मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. SMS अस्पताल में अलग OPD शुरू होने से मौसमी बीमारियों के मरीजों को त्वरित इलाज मिलेगा और अन्य मरीजों को राहत होगी. पिछले साल की तरह इस बार भी अस्पताल प्रशासन विशेष व्यवस्था की योजना बना रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.


जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल यानी SMS में अब मौसमी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अलग से ओपीडी शुरू की जाएगी. अस्पताल प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यह विशेष ओपीडी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

दरअसल, हर साल मानसून के बाद डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, स्क्रब टाइफस और खांसी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. बीते साल भी SMS प्रशासन ने इन मरीजों को रूटीन ओपीडी से अलग रखने के लिए विशेष मौसमी ओपीडी शुरू की थी, जिससे न केवल मरीजों को राहत मिली, बल्कि अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आने वालों को भी सुविधा रही.

SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और अब भी बारिश का दौर जारी है. लेकिन जैसे ही बारिश का सिलसिला थमेगा, वैसे ही मौसमी बीमारियां तेजी से फैलेंगी. इसी को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

फिलहाल, अस्पताल में स्क्रब टाइफस के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं. अगस्त के आखिरी हफ्ते में 86 मरीज भर्ती हुए, और पूरे महीने में यह संख्या 240 के पार पहुंच गई. इनमें से 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. वहीं, डेंगू के 33 और चिकनगुनिया के 18 मरीज अगस्त में भर्ती हुए, लेकिन मलेरिया का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है.

राज्य की बात करें तो अगस्त महीने में राजस्थान में डेंगू के 384 और मलेरिया के 182 से ज्यादा केस सामने आए हैं. सबसे ज्यादा डेंगू केस अजमेर में 46, जयपुर में 45 और अलवर में 33 दर्ज हुए हैं. फिलहाल SMS अस्पताल में मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता बढ़ी, प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jalore Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news