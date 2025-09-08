बारिश में भीगकर बीमार हुआ राजस्थान, बाड़मेर मलेरिया तो अजमेर बना डेंगू का हॉटस्पॉट, SMS अस्पताल में शुरू हुई अलग OPD बनाने की तैयारी

Jaipur News: राजस्थान में बरसात के बाद मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल ने अलग से मौसमी बीमारी OPD शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है. प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि मरीजों की संख्या में वृद्धि होने पर तुरंत यह व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि रूटीन मरीजों को असुविधा न हो.

अगस्त में स्क्रब टाइफस के 240 से अधिक मरीज भर्ती हुए, जिनमें चार की मौत हो चुकी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी का खतरा बढ़ा है. वहीं, डेंगू और मलेरिया के मामलों में अभी कमी देखी गई है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है. SMS अस्पताल में अगस्त में डेंगू के 33, चिकनगुनिया के 18 और मलेरिया का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ.

हालांकि, पूरे राजस्थान में अगस्त में डेंगू के 384 और मलेरिया के 182 से अधिक मामले सामने आए. अजमेर में डेंगू के सबसे ज्यादा 46 मामले, जयपुर में 45 और अलवर में 33 मरीज मिले. मलेरिया के लिए बाड़मेर हॉटस्पॉट बना, जहां 47 मामले दर्ज हुए, जबकि जैसलमेर में 21 मलेरिया मरीज मिले.

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. SMS अस्पताल में अलग OPD शुरू होने से मौसमी बीमारियों के मरीजों को त्वरित इलाज मिलेगा और अन्य मरीजों को राहत होगी. पिछले साल की तरह इस बार भी अस्पताल प्रशासन विशेष व्यवस्था की योजना बना रहा है, ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.



जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह हॉस्पिटल यानी SMS में अब मौसमी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए अलग से ओपीडी शुरू की जाएगी. अस्पताल प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जैसे ही मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, यह विशेष ओपीडी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी.

दरअसल, हर साल मानसून के बाद डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार, स्क्रब टाइफस और खांसी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. बीते साल भी SMS प्रशासन ने इन मरीजों को रूटीन ओपीडी से अलग रखने के लिए विशेष मौसमी ओपीडी शुरू की थी, जिससे न केवल मरीजों को राहत मिली, बल्कि अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आने वालों को भी सुविधा रही.

SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी का कहना है कि इस बार राजस्थान में अच्छी बारिश हुई है और अब भी बारिश का दौर जारी है. लेकिन जैसे ही बारिश का सिलसिला थमेगा, वैसे ही मौसमी बीमारियां तेजी से फैलेंगी. इसी को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुट गया है.

फिलहाल, अस्पताल में स्क्रब टाइफस के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हो रहे हैं. अगस्त के आखिरी हफ्ते में 86 मरीज भर्ती हुए, और पूरे महीने में यह संख्या 240 के पार पहुंच गई. इनमें से 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है. वहीं, डेंगू के 33 और चिकनगुनिया के 18 मरीज अगस्त में भर्ती हुए, लेकिन मलेरिया का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है.

राज्य की बात करें तो अगस्त महीने में राजस्थान में डेंगू के 384 और मलेरिया के 182 से ज्यादा केस सामने आए हैं. सबसे ज्यादा डेंगू केस अजमेर में 46, जयपुर में 45 और अलवर में 33 दर्ज हुए हैं. फिलहाल SMS अस्पताल में मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता बढ़ी, प्रशासन हर स्थिति से निपटने को तैयार.

