/SMS अस्पताल में पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को AI देगा बड़ी राहत! रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी से मिलगी थेरेपी

AI Robotic Physiotherapy: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. अस्पताल के 50 साल पुराने रिहैबिलिटेशन रिसर्च सेंटर (RRC) में प्रदेश का पहला एआई आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर शुरू किया गया है. इस अत्याधुनिक सुविधा से स्ट्रोक, पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी का लाभ मिल सकेगा.

यह तकनीक मरीजों को सटीक एंगल और अधिक रिपीटेशन के साथ एक्सरसाइज कराने में सक्षम है, जिससे नसों को तेजी से सक्रिय कर रिकवरी की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा. रोबोट के साथ एक्सरसाइज का अनुभव मरीजों के लिए न केवल रुचिकर होगा, बल्कि समय, ऊर्जा और लागत की बचत के लिहाज से भी लाभदायक साबित होगा.

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अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एआई आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज से मांसपेशियों में जकड़न की समस्या से पीड़ित मरीज तेजी से चलना-फिरना शुरू कर सकेंगे और उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. यह सेंटर राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत तैयार किया गया है, जहां मरीजों के लिए करोड़ों रुपये की लागत से अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनें स्थापित की गई हैं.

गंभीर रीढ़ की हड्डी की चोट और पैरालिसिस के मरीजों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने के लिए लंबे समय तक गहन फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है. मरीजों की बढ़ती संख्या और सीमित मैनपावर के कारण लगातार इंटेंस थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण रहता है. ऐसे में नया रोबोटिक सिस्टम फिजियोथेरेपिस्ट के मूवमेंट और थेरेपी पैटर्न को सीखकर उसी तरीके से मरीजों को ट्रेनिंग देगा.



आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह तकनीक समय के साथ स्वयं को लगातार बेहतर बनाती जाएगी. अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट को इसके संचालन का ट्रेनिंग भी दिया जा चुकी है और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है.

इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाना और उनकी शारीरिक कार्यक्षमता को अधिकतम स्तर तक बहाल करना है. उनका कहना है कि एआई आधारित यह सिस्टम एक निरंतर सीखने वाला प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसके उपयोग के साथ इसकी कार्यक्षमता और परिणाम भी बेहतर होते जाएंगे.

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