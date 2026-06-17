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SMS अस्पताल में पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को AI देगा बड़ी राहत! रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी से मिलगी थेरेपी

राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मरीजों के इलाज के लिए अत्याधुनिक एआई आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेंटर शुरू किया गया है. प्रदेश के पहले इस रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर में स्ट्रोक, पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से पीड़ित मरीजों को रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी की सुविधा मिलेगी. इससे मरीजों की रिकवरी तेज होगी और उन्हें बेहतर पुनर्वास उपचार का लाभ मिल सकेगा.
 

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 17, 2026, 07:51 AM|Updated: Jun 17, 2026, 07:51 AM
SMS अस्पताल में पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को AI देगा बड़ी राहत! रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी से मिलगी थेरेपी
Image Credit: AI Robotic Physiotherapy

AI Robotic Physiotherapy: राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. अस्पताल के 50 साल पुराने रिहैबिलिटेशन रिसर्च सेंटर (RRC) में प्रदेश का पहला एआई आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज सेंटर शुरू किया गया है. इस अत्याधुनिक सुविधा से स्ट्रोक, पैरालिसिस और स्पाइनल इंजरी से जूझ रहे मरीजों को रोबोटिक असिस्टेड थेरेपी का लाभ मिल सकेगा.

यह तकनीक मरीजों को सटीक एंगल और अधिक रिपीटेशन के साथ एक्सरसाइज कराने में सक्षम है, जिससे नसों को तेजी से सक्रिय कर रिकवरी की प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकेगा. रोबोट के साथ एक्सरसाइज का अनुभव मरीजों के लिए न केवल रुचिकर होगा, बल्कि समय, ऊर्जा और लागत की बचत के लिहाज से भी लाभदायक साबित होगा.

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अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एआई आधारित रोबोटिक्स एक्सरसाइज से मांसपेशियों में जकड़न की समस्या से पीड़ित मरीज तेजी से चलना-फिरना शुरू कर सकेंगे और उनकी जीवन गुणवत्ता में भी सुधार आएगा. यह सेंटर राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत तैयार किया गया है, जहां मरीजों के लिए करोड़ों रुपये की लागत से अत्याधुनिक रोबोटिक मशीनें स्थापित की गई हैं.

गंभीर रीढ़ की हड्डी की चोट और पैरालिसिस के मरीजों को सामान्य जीवन की ओर लौटाने के लिए लंबे समय तक गहन फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है. मरीजों की बढ़ती संख्या और सीमित मैनपावर के कारण लगातार इंटेंस थेरेपी देना चुनौतीपूर्ण रहता है. ऐसे में नया रोबोटिक सिस्टम फिजियोथेरेपिस्ट के मूवमेंट और थेरेपी पैटर्न को सीखकर उसी तरीके से मरीजों को ट्रेनिंग देगा.


आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह तकनीक समय के साथ स्वयं को लगातार बेहतर बनाती जाएगी. अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट को इसके संचालन का ट्रेनिंग भी दिया जा चुकी है और इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मरीजों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है.

इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य मरीजों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार लाना और उनकी शारीरिक कार्यक्षमता को अधिकतम स्तर तक बहाल करना है. उनका कहना है कि एआई आधारित यह सिस्टम एक निरंतर सीखने वाला प्लेटफॉर्म है, इसलिए इसके उपयोग के साथ इसकी कार्यक्षमता और परिणाम भी बेहतर होते जाएंगे.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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