SMS अस्पताल में मरीज ने की खुदकुशी, डेढ महीने पहले हुआ था किडनी ट्रांसप्लांट

SMS Hospital News : प्रदेश के सबसे बडे एसएमएस अस्पताल में एक मरीज ने छठी मंजिल से कूदकर जीवनलीला समाप्त कर ली. SMS हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में करीब सुबह 9:30 बजे की घटना बताई जा रही है.

डॉ.धनंजय अग्रवाल ने बताया कि मरीज हंसराज टोंक जिले का रहने वाला था. पिछले डेढ महीने किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिससे मरीज का डायलिसिस चल रहा था.

दो दिन पहले दिल्ली से आई टीम ने मरीज से बातचीत की और ईलाज की जानकारी भी ली थी, मरीज किसी प्रकार से अवसाद में नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में हुई इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गये हैं. एसएमएस अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग से कूदकर मरीज ने जान दे दी. सवाल ये की 6वीं मंजिल तक मरीज गया किसी ने उसे नहीं देखा. या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की.सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग पर ही मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहा था और अचानक वो कूद गया.