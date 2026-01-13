Jaipur SMS Hospital Tragedy: कभी आग का तांडव तो कभी पानी का सैलाब, क्या गरीबों को जान की कोई कीमत ही नहीं?

Jaipur SMS Hospital Tragedy: जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर में एक बार फिर मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है. देर रात पॉलीट्रोमा आईसीयू में अचानक पानी भर जाने से हड़कंप मच गया. आईसीयू की तीसरी मंजिल पर स्थित पॉलीट्रोमा वार्ड में कॉमन शाफ्ट (डक्ट) से गुजरने वाली एक पानी की पाइप में लीकेज हो गया, जिससे फर्श पर पानी भरने लगा. पानी तेजी से फैलने लगा और मशीनों, वेंटिलेटर तथा अन्य उपकरणों के आसपास पहुंचने की आशंका हो गई. स्टाफ ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए प्रशासन को सूचित किया और इमरजेंसी में सभी मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू की.

14 गंभीर मरीजों की शिफ्टिंग

इस घटना में कुल 14 गंभीर मरीज प्रभावित हुए, जिनमें से 10 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. इन मरीजों को तुरंत अन्य आईसीयू और वार्डों में शिफ्ट किया गया. शिफ्टिंग के दौरान डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और तकनीकी टीम ने दिन-रात एक कर दिया ताकि किसी भी मरीज की स्थिति बिगड़े नहीं. गनीमत रही कि पूरे घटनाक्रम में किसी मरीज की जान नहीं गई और सभी मरीज अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं. हालांकि, इस शिफ्टिंग से मरीजों के परिजनों में खासी दहशत फैली और कई घंटों तक अफरा-तफरी का माहौल रहा.

पाइप लीकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की खामी

प्रारंभिक जांच में पता चला कि ट्रोमा सेंटर की तीसरी मंजिल पर स्थित कॉमन शाफ्ट से गुजर रही एक मुख्य पानी की पाइप में दरार आ गई थी. रात के समय लीकेज होने से पानी धीरे-धीरे आईसीयू में घुसता रहा और जब स्टाफ ने नोटिस किया तब तक काफी पानी जमा हो चुका था. यह घटना महज तीन-चार महीने पहले न्यूरो आईसीयू में लगी आग की घटना के बाद हुई है, जिससे अस्पताल की इमारतों की देखरेख और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. न्यूरो आईसीयू की आग के बाद भी यदि बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत और जांच नहीं हुई, तो यह मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है.

पीडब्ल्यूडी विंग पर उठे सवाल

ट्रोमा सेंटर की इमारतों की देखरेख का जिम्मा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के पास है. अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि न्यूरो आईसीयू आग कांड के बाद भी पीडब्ल्यूडी ने पुरानी इमारतों की व्यापक जांच और मरम्मत पर गंभीरता नहीं दिखाई. पुरानी पाइपलाइन, विद्युत तारों और अन्य सिस्टम में बार-बार खराबी आ रही है, जो गंभीर मरीजों वाले आईसीयू के लिए बेहद खतरनाक है. कई बार छोटी-मोटी लीकेज और शॉर्ट सर्किट की शिकायतें आईं, लेकिन बड़े पैमाने पर रिनोवेशन नहीं हुआ. इस घटना ने एक बार फिर पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली और अस्पताल प्रशासन की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

प्रशासन की कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक और ट्रोमा सेंटर के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. लीकेज वाली पाइप की तत्काल मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है. साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. जांच में यह देखा जाएगा कि लीकेज कब से था, रखरखाव में कितनी लापरवाही हुई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और आईसीयू को जल्द ही पूरी तरह बहाल किया जाएगा.

मरीजों की सुरक्षा पर चिंता

यह घटना राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. ट्रोमा सेंटर में रोजाना सैकड़ों गंभीर मरीज भर्ती होते हैं और यहां छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी इमारतों का समय-समय पर ऑडिट, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमित रखरखाव जरूरी है. आमजन और मरीज परिजनों की मांग है कि अस्पताल प्रशासन और सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां न दोहराई जाएं.

जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में 5 अक्टूबर 2025 की देर रात न्यूरो आईसीयू (ट्रॉमा सेंटर की दूसरी मंजिल) में आग लगी थी. आग स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई, जो तेजी से फैली और जहरीली धुंआ भर गया. इस हादसे में 6 से 8 गंभीर मरीजों की मौत हुई (कुछ रिपोर्ट्स में 6, कुछ में 8 बताई गई), जबकि कई अन्य झुलसे और गंभीर रूप से प्रभावित हुए. मरीजों की मौत मुख्य रूप से धुंए से दम घुटने और जलने से हुई. परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया कि उन्हें 20 मिनट पहले सूचना दी गई थी, लेकिन स्टाफ ने देर से प्रतिक्रिया दी और कुछ भाग गए. सरकार ने जांच समिति बनाई, अधीक्षक और ट्रॉमा इंचार्ज को हटाया, फायर सेफ्टी एजेंसी पर FIR दर्ज की और मुआवजे का ऐलान किया. डॉ. अनुराग धाकड़ (पूर्व इंचार्ज) ने दावा किया कि उन्होंने पहले से ही विद्युत लीकेज, पानी की टपकाव और रखरखाव की कमी की शिकायतें की थीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया.

