SMS Medical College Jaipur : राजस्थान के जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मी दीपक चरवाल ने अपने ही घर में सुसाइड कर लिया. दीपक महिला चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ के रूप में 4 साल से कार्य कर रहा था. दीपक संविदा कर्मियों को हटाने के फैसले से परेशान था.

परिवार में गर्भवती पत्नी और 3 साल का बच्चा

मृतक दीपक दौसा के लावान के डुग्रावत गांव का रहने वाला था. दीपक पत्नी 3 महीने की गर्भवती है और 3 साल का एक बच्चा भी है. दीपक के मौत के बाद अब परिवार को सरकार से मदद की आस है.

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क्या है पूरा मामला ?

कल महिला चिकित्सालय से करीब 150 संविदा कर्मियों को हटाया गया था. जेके लोन अस्पताल में भी 200 कर्मियों को हटाने का नोटिस जारी किया गया था. इस मामले में सुबह से ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में धरना-प्रदर्शन चल रहा था. इस बीच संविदा कर्मी दीपक चरवाल ने अपने ही घर में अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली.



अस्पताल में भारी पुलिस जाब्ता तैनात

दीपक के मौत मामले में अब आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है. अस्पताल में दो गुट आमने-सामने आ गए हैं. दीपक के चाचा और भाई का कहना है कि ये मामला आपसी रंजिश का है. वहीं दीपक की मां और पत्नी का कहना है कि ये सुसाइड नौकरी से हटाने के बाद किया गया. इन सब के बीच दीपक की पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन यहां भी दोनों गुटों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई और पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा है.

आपको बता दें कि महिला अस्पताल के नर्सिंग कार्मिक का सुसाइड के बाद SMS अस्पताल की इमरजेंसी में नर्सेज हंगामा लगातार जारी है. सूचना पर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त BL गोयल, कलेक्टर संदेश नायक, ADM साउथ युगांतर शर्मा समेत अन्य अधिकारी SMS अस्पताल में है. SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी के कक्ष में बातचीत की जा रही है. इस दौरान अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. RK जैन, अतिरिक्त प्राचार्य, डॉ. जितेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं. उधर, घटना के बाद से SMS इमरजेंसी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है. करीब आधा दर्जन थानों से पुलिस जाब्ता इमरजेंसी के बाहर तैनात है.



विधायक अमीन कागजी और रफीक खान पहुंचे एसएमएस

संविदा कर्मी दीपक चरवाल की मौत पर एसएमएस इमरजेंसी में हंगामा हो गया. कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और रफीक खान पहुंचे मौके पर एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे. पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी विरोध जताया. मृतक संविदा कर्मी के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की. सभी संविदा कर्मियों को कार्य से नहीं हटाने और नियमित करने की मांग की. मृतक की पत्नी को स्थायी सरकारी नौकरी देने की मांग की गई. परिजनों को उचित मुआवजा देने की भी मांग उठाई. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं, हत्या है. खाचरियावास ने सरकार और अस्पताल प्रशासन पर संविदा कर्मियों की अनदेखी का आरोप लगाया.

मृतक दीपक की बॉडी को इमरजेंसी से मोर्चरी ले जाया गया. सुबह से ही संविदाकर्मी नर्सिंग स्टाफ और परिजन इमरजेंसी पर बॉडी के आगे धरना दे रहे थे. अब पुलिस ने मामले में बल का प्रयोग कर सभी को गया बाहर भेजकर बॉडी को मोर्चरी भेजा. दीपक के मौत मामले में परिजनों का रो-रोकर हाल-बेहाल हो गया है. दीपक की पत्नी अस्पताल में भर्ती है.

नर्सिंगकर्मियों ने SMS हॉस्पिटल में स्थित मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस को घेरा. नर्सिंगकर्मियों ने प्रिंसिपल ऑफिस में जमकर हंगामा कर रहे हैं. जिला कलेक्टर, मिशन निदेशक NHM जोगाराम ऑफिस में मौजूद हैं. सभी अधिकारियो को नर्सिंगकर्मियों ने घेरा है.

मिशन निदेशक NHM जोगाराम, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त BL गोयल, कलेक्टर संदेश नायक, ADM साउथ युगांतर शर्मा, SMS मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त प्राचार्य डॉ. RK जैन, अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में वार्ता चल रही है. मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर नर्सेज और नेताओं में मतभेद हुआ. वार्ता के दौरान ही आपस में एक दूसरे से नर्सेज और नेता उलझे. हालांकि अब तक बातचीत बेनतीजा रही. गर्माए माहौल को देखते हुए अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.