Jaipur SMS Hospital: जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर विनय मल्होत्रा अंता विधानसभा उपचुनाव में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया. लेकिन राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति मंजूर करने से इनकार कर दिया.

Published: Oct 18, 2025, 10:35 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 10:35 AM IST

नरेश मीणा से लेकर भाया और मोरपाल सुमन के सामने अंता उपचुनाव लड़ना चाहते हैं SMS अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर विनय मल्होत्रा, मांगा VRS

Anta By Election: उपचुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) के लिए आवेदन किया. हालांकि, राज्य सरकार ने डॉक्टरों की कमी का हवाला देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने से इंकार कर दिया. इसके बाद डॉक्टर ने इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने दी 20 अक्टूबर तक निर्णय की तारीख

सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक कुमार जैन ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वे डॉक्टर विनय की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर 20 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे तक निर्णय करें और इसकी सूचना याचिकाकर्ता को दें. जस्टिस ने स्पष्ट किया कि राजस्थान सर्विस रूल्स नियम 50(1) के अनुसार यदि आवेदन करने के 3 महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वतः प्रभावी हो जाएगी.

विनय मल्होत्रा ने किया पर्याप्त सेवा अवधि का हवाला

डॉ विनय मल्होत्रा की ओर से अधिवक्ता अनिता अग्रवाल और लक्ष्मीकांत टेलर ने कोर्ट में पैरवी की. उनका कहना था कि याचिकाकर्ता ने 7 अक्टूबर 2025 को VRS के लिए आवेदन किया था. वह अंता विधानसभा उपचुनाव में नामांकन करना चाहते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 21 अक्टूबर 2025 है. उन्होंने यह भी बताया कि विनय ने पर्याप्त सेवा अवधि पूरी कर ली है और इसलिए उन्हें सेवानिवृत्ति मिलनी चाहिए.

सरकार का जवाब: चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार नहीं

इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से AAG विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है. विनय मल्होत्रा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना ‘मौलिक अधिकार’ नहीं है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है.

हाईकोर्ट ने कहा, समय सीमा के भीतर निर्णय करें

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस अशोक कुमार जैन ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि 20 अक्टूबर 2025, शाम 6 बजे तक इस मामले में निर्णय लिया जाए. कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की जानकारी याचिकाकर्ता को तुरंत दी जाए.

