/क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं ? तपती धूप में IPL टिकट लाइन में लगी मां का छलका दर्द

Jaipur IPL Ticket Uproar: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर जयपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर कोई स्टेडियम में लाइव मैच देखने का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन टिकट की कमी और अव्यवस्था के कारण फैंस परेशान हैं.

सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के टिकट को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. भारी संख्या में पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों के बीच अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

टिकट काउंटर के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात बेकाबू हो गए. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की. इस दौरान एक महिला का गुस्सा कैमरे के सामने फूट पड़ा. महिला का कहना था कि वह सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे टिकट नहीं मिल सकी.

महिला ने कहा “क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं है.” महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और पैसे वालों को प्राथमिकता मिल रही है.



इससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. आईपीएल मैच को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं. स्टेडियम में आने वाले वीआईपी मेहमानों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मुहैया कराया गया है. पुलिस ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के चारों ओर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है.

आईपीएस अधिकारी से लेकर पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे. एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राजीव पचार ने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. निर्धारित टिकट के जरिए दर्शक निर्धारित प्रवेश द्वार से ही प्रवेश कर सकेंगे. स्टेडियम के बाहरी गेट पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही दर्शक भीतर दाखिल हो सकेंगे.



सुरक्षा गाइडलाइन के मुताबिक दर्शक प्रतिबंधित सामग्री स्टेडियम में भीतर नहीं ले जा सकेंगे. स्टेडियम के भीतर वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के विशेष जाब्ता तैनात रहेगा. पुलिस जवान वॉच टॉवरों से भी भीड़ पर निगरानी रखेंगे. वहीं मैच देखने आने वाले दर्शक अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क कर सकेंगे. आईपीएल मैच के दौरान फर्जी टिकट और पास बेचने या टिकट का ब्लैक करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

हालांकि अब टिकट काउंटर के बाहर आम लोगों को हो रही परेशानी ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही महिला ने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को लेकर मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया है.

