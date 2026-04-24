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क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं ? तपती धूप में IPL टिकट लाइन में लगी मां का छलका दर्द

Jaipur IPL Ticket Uproar: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के टिकट को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. भारी संख्या में पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 24, 2026, 01:28 PM|Updated: Apr 24, 2026, 01:28 PM
क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं ? तपती धूप में IPL टिकट लाइन में लगी मां का छलका दर्द
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Jaipur IPL Ticket Uproar: जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर जयपुर में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. हर कोई स्टेडियम में लाइव मैच देखने का अनुभव लेना चाहता है, लेकिन टिकट की कमी और अव्यवस्था के कारण फैंस परेशान हैं.

सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के टिकट को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला. भारी संख्या में पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों के बीच अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद पुलिस को स्थिति संभालने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा.

टिकट काउंटर के बाहर भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि हालात बेकाबू हो गए. लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की. इस दौरान एक महिला का गुस्सा कैमरे के सामने फूट पड़ा. महिला का कहना था कि वह सुबह 6 बजे से लाइन में खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे टिकट नहीं मिल सकी.

महिला ने कहा “क्या गरीब बच्चों को क्रिकेट देखने का हक नहीं है.” महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और पैसे वालों को प्राथमिकता मिल रही है.

इससे पहले ये दावा किया जा रहा था कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं. आईपीएल मैच को लेकर पुलिस ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं. स्टेडियम में आने वाले वीआईपी मेहमानों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मुहैया कराया गया है. पुलिस ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के चारों ओर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया है.

आईपीएस अधिकारी से लेकर पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगे. एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर राजीव पचार ने बताया कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है. निर्धारित टिकट के जरिए दर्शक निर्धारित प्रवेश द्वार से ही प्रवेश कर सकेंगे. स्टेडियम के बाहरी गेट पर कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही दर्शक भीतर दाखिल हो सकेंगे.

सुरक्षा गाइडलाइन के मुताबिक दर्शक प्रतिबंधित सामग्री स्टेडियम में भीतर नहीं ले जा सकेंगे. स्टेडियम के भीतर वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के विशेष जाब्ता तैनात रहेगा. पुलिस जवान वॉच टॉवरों से भी भीड़ पर निगरानी रखेंगे. वहीं मैच देखने आने वाले दर्शक अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क कर सकेंगे. आईपीएल मैच के दौरान फर्जी टिकट और पास बेचने या टिकट का ब्लैक करने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

हालांकि अब टिकट काउंटर के बाहर आम लोगों को हो रही परेशानी ने प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. साथ ही महिला ने ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को लेकर मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़ा आरोप लगाया है.

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Aman Singh

अमन सिंह एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नज़र रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में दक्ष हैं. करीब 3 वर्षों के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी रचनात्मकता और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए दर्शकों तक तेज़, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं, जहां से उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया, जिसने उनके मीडिया करियर की मजबूत नींव रखी. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज़ खबर पकड़ने की क्षमता और प्रभावी प्रस्तुति शैली के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं.

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