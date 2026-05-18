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मुन्नाभाई गैंग को ठिकाने लगाएगा AI फेस रिकग्निशन! पेपर लीक और धांधली करने वाले गैंग के लिए SOG का हथियार तैयार

Rajasthan Paper Leak Case: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरियां दिलाने वाले गिरोहों पर SOG ने AI आधारित फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर से हाईटेक शिकंजा कस दिया है. इस सिस्टम में प्रदेश के करीब 50 लाख अभ्यर्थियों का डेटा फीड किया गया है, जिससे अब संदिग्ध उम्मीदवार की फोटो डालते ही उसका पूरा रिकॉर्ड, पिछली परीक्षाएं, नाम और आपराधिक इतिहास तुरंत सामने आ जाएगा.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 18, 2026, 12:42 PM|Updated: May 18, 2026, 12:42 PM
मुन्नाभाई गैंग को ठिकाने लगाएगा AI फेस रिकग्निशन! पेपर लीक और धांधली करने वाले गैंग के लिए SOG का हथियार तैयार
Image Credit: SOG AI Face Scanner

SOG AI Face Scanner: राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी नौकरी दिलाने वाले गिरोहों पर अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने हाईटेक शिकंजा कस दिया है. सालों से भर्ती परीक्षाओं में सामने आ रही धांधली, पेपर लीक और “मुन्नाभाई” गैंग के नेटवर्क को तोड़ने के लिए एसओजी ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार कराया है.

इस सॉफ्टवेयर की मदद से अब डमी कैंडिडेट की पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा.एसओजी का दावा है कि इस सिस्टम में प्रदेशभर के करीब 50 लाख अभ्यर्थियों का डेटा फीड किया गया है. जैसे ही किसी संदिग्ध अभ्यर्थी की फोटो सॉफ्टवेयर में डाली जाएगी, उसका पूरा रिकॉर्ड स्क्रीन पर आ जाएगा वह कौन है, कहां का रहने वाला है, अब तक कितनी परीक्षाएं दे चुका है, किस नाम से आवेदन किया है और क्या कभी किसी आपराधिक मामले में सामने आया है.

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एसओजी अधिकारियों के मुताबिक राजस्थान में सरकारी भर्तियों के आवेदन SSO आईडी के जरिए भरे जाते हैं, जबकि OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) में अभ्यर्थी की पूरी प्रोफाइल मौजूद रहती है. इसमें फोटो, मोबाइल नंबर, आधार सत्यापन, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज शामिल होते हैं.इसी डेटा को आधार बनाकर AI आधारित फेस सर्च सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है. यह तकनीक चेहरे के हर एंगल, उम्र बढ़ने, हेयरकट और चेहरे में बदलाव के बावजूद पहचान करने में सक्षम बताई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि यदि दो तस्वीरों में 70 प्रतिशत तक समानता होती है तो सिस्टम उसे ट्रेस कर लेता है.

दरअसल, दिसंबर-2022 में हुई सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद जनवरी-2023 में दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी. जांच के दौरान एसओजी को सूचना मिली कि कई अभ्यर्थियों की जगह दूसरे लोग परीक्षा देकर चयनित हो गए.शुरुआत में जांच एजेंसी केवल मूल अभ्यर्थियों तक पहुंच पा रही थी, लेकिन असली डमी कैंडिडेट की पहचान करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आवेदन फॉर्म में फोटो और दस्तावेज मूल अभ्यर्थी के बजाय डमी व्यक्ति की तस्वीर से भरे जा रहे थे. यही एसओजी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था.

बाईट - पारिस देशमुख, डीआईजी एसओजी
इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञों और DOIT की मदद से यह विशेष AI सॉफ्टवेयर विकसित किया गया. बताया जा रहा है कि इस पहल की शुरुआत तत्कालीन SOG IG शरद कविराज के कार्यकाल में की गई थी. साल 2025 में OTR रजिस्ट्रेशन के दौरान LIVE फोटो अपलोड अनिवार्य किए जाने के बाद कई संदिग्ध मामलों की परतें खुलनी शुरू हुईं. LIVE फोटो और पुराने रिकॉर्ड का मिलान करने पर कई चेहरों में गड़बड़ी सामने आई.

बाईट - पारिस देशमुख, डीआईजी एसओजी
इसी तकनीक की मदद से एसओजी ने जयपुर, कोटा, जालोर और कोलकाता समेत कई स्थानों पर दबिश देकर पांच डमी कैंडिडेट गिरफ्तार किए. इनमें तीन MBBS छात्र और दो सरकारी शिक्षक शामिल बताए गए हैं, अब तक बड़ी संख्या में डमी कैंडिडेट इस सिस्टम की मदद से पकड़ में आ चुके हैं और कई अन्य संदिग्ध मामलों की जांच जारी है.

AI आधारित यह फेस सर्च सिस्टम केवल चेहरा पहचानने तक सीमित नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही किसी कैंडिडेट की फोटो सिस्टम में डाली जाएगी, उसका पूरा डिजिटल इतिहास सामने आ जाएगा

अब तक दी गई परीक्षाएं

अलग-अलग नामों से किए गए आवेदन

SSO और OTR रिकॉर्ड

मोबाइल और पहचान संबंधी जानकारी

संभावित आपराधिक रिकॉर्ड

किन-किन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुआ

यदि कोई व्यक्ति अलग-अलग नाम या पहचान से परीक्षा देने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम चेहरे का मिलान कर तुरंत अलर्ट जारी कर देगा.एसओजी अब केवल नई भर्तियों पर ही नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं के रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. एजेंसी 2018 से अब तक हुई सरकारी भर्तियों के डेटा का मिलान कर रही है.


जांच एजेंसी का मानना है कि इस तकनीक से ऐसे कई लोगों की पहचान हो सकेगी जिन्होंने दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देकर सरकारी नौकरी हासिल की है.राजस्थान में पिछले पांच वर्षों में कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही हैं. पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और सॉल्वर गैंग के जरिए लाखों रुपये लेकर सरकारी नौकरी दिलाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं.


अब एसओजी का दावा है कि यह AI सॉफ्टवेयर भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. परीक्षा केंद्र पर चेकिंग के दौरान भले कोई डमी अभ्यर्थी बच जाए, लेकिन डिजिटल जांच से बच पाना लगभग असंभव होगा.एसओजी अधिकारियों ने साफ कहा है कि आने वाले समय में हर भर्ती परीक्षा पर इसी तकनीक के जरिए नजर रखी जाएगी और संदिग्ध फोटो व हस्ताक्षरों का लगातार मिलान किया जाएगा.

कुल मिलाकर कहा जाए तो राजस्थान में अब “मुन्नाभाई” मॉडल पर भर्ती परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल करना पहले जितना आसान नहीं रहेगा. एसओजी का यह हाईटेक AI सिस्टम आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है.

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About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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