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NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने NEET UG-2026 परीक्षा को लेकर पूरी मशीनरी अलर्ट मोड पर डाल दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में साफ कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: May 23, 2026, 06:25 PM|Updated: May 23, 2026, 06:25 PM
NEET परीक्षा में अफवाह फैलाई या की गड़बड़ी, तो सीधे SOG और पुलिस करेगी एक्शन, राजस्थान सरकार का नया फरमान जारी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने NEET UG-2026 परीक्षा को लेकर पूरी मशीनरी अलर्ट मोड पर डाल दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में साफ कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी, नकल या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर विशेष निगरानी और कड़े सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है. इसलिए परीक्षा का निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित संचालन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस और सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा. बैठक में बताया गया कि राजस्थान के 27 जिलों में बनाए गए 611 परीक्षा केंद्रों पर करीब 2.09 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी.

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सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी अफवाह, फर्जी सूचना या पेपर लीक जैसी गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा.


जैमर, CCTV और बायोमेट्रिक जांच

परीक्षा केंद्रों पर जैमर, CCTV निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे. परीक्षार्थियों की एंट्री बायोमेट्रिक सत्यापन और पहचान जांच के बाद ही होगी. प्रतिबंधित वस्तुओं की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी.

ट्रैफिक से लेकर बिजली-पानी तक तैयारी

मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने जिला कलेक्टरों और एसपी को परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं. परीक्षा दिवस पर ट्रैफिक और भीड़ प्रबंधन, निर्बाध बिजली, पेयजल, मेडिकल सहायता और एम्बुलेंस व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है. बैठक में NTA, SOG, NIC सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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