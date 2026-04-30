/जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी कार्रवाई की है. SOG ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए चयन पाने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है.आरोपी की पहचान अशोक कुमार यादव निवासी ग्राम झोटवाड़ा क्षेत्र, जयपुर के रूप में हुई है.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक- कृषि विज्ञान (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी डिग्री के आधार पर चयन पाने की शिकायतें मिली थीं. इसी क्रम में एसओजी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक कुमार यादव ने निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने के बावजूद फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर आवेदन किया और चयन भी हासिल कर लिया. आरोपी ने नियुक्ति के समय शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त कर ली थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से मिलीभगत कर वर्ष 2020-22 की फर्जी अंकतालिका एवं पीजी/स्नातकोत्तर दस्तावेज तैयार करवाए.

इन दस्तावेजों के आधार पर उसने कृषि विज्ञान विषय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हासिल की।एसओजी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.