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जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए चयन पाने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Apr 30, 2026, 08:14 PM|Updated: Apr 30, 2026, 08:14 PM
जयपुर में SOG की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार
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Rajasthan News: राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी कार्रवाई की है. SOG ने शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी डिग्री के जरिए चयन पाने वाले एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है.आरोपी की पहचान अशोक कुमार यादव निवासी ग्राम झोटवाड़ा क्षेत्र, जयपुर के रूप में हुई है.

ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक- कृषि विज्ञान (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा फर्जी डिग्री के आधार पर चयन पाने की शिकायतें मिली थीं. इसी क्रम में एसओजी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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जांच में सामने आया कि आरोपी अशोक कुमार यादव ने निर्धारित योग्यता पूरी नहीं होने के बावजूद फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कर आवेदन किया और चयन भी हासिल कर लिया. आरोपी ने नियुक्ति के समय शिक्षा विभाग में फर्जी डिग्री प्रस्तुत कर नौकरी प्राप्त कर ली थी. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विश्वविद्यालय अधिकारियों से मिलीभगत कर वर्ष 2020-22 की फर्जी अंकतालिका एवं पीजी/स्नातकोत्तर दस्तावेज तैयार करवाए.

इन दस्तावेजों के आधार पर उसने कृषि विज्ञान विषय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हासिल की।एसओजी टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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