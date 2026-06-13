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फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

Fake Degree Scam: राजस्थान में फर्जी डिग्री और प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने के मामलों में एसओजी (स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप) ने बड़ा खुलासा किया है. पिछले दो वर्षों में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान एजेंसी ने करीब 100 से 150 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 13, 2026, 12:15 PM|Updated: Jun 13, 2026, 12:15 PM
फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा
Image Credit: Fake Degree Scam

Fake Degree Scam: राजस्थान में फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने के मामलों की जांच कर रही SOG ने बड़ा खुलासा किया है. पिछले दो वर्षों में एजेंसी ने विशेष अभियान चलाकर करीब 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी डिग्री, अंकतालिका, खेल प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के आरोप में पकड़े गए हैं.

जांच में देशभर की 25 से अधिक यूनिवर्सिटियां SOG के रडार पर आ चुकी हैं. इन संस्थानों पर बैकडेट में डिग्रियां और प्रमाणपत्र जारी करने के गंभीर आरोप हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर फर्जी बीएड, बीपीएड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कराए गए, जिनके आधार पर कई लोगों ने सरकारी विभागों में नियुक्तियां हासिल कर लीं.

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SOG की सूची में चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की JS यूनिवर्सिटी, मध्यप्रदेश की सत्य साईं यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी, सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी, गुजरात की कालोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश की मानव भारती यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थान शामिल हैं.

सबसे चर्चित मामला OPJS यूनिवर्सिटी का रहा, जहां SOG ने अप्रैल 2024 में स्टिंग ऑपरेशन कर कथित फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा किया था. जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती परीक्षाएं पास करने के बाद बैकडेट में डिग्रियां बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के कई मामले सामने आए हैं. अब जांच का दायरा विश्वविद्यालयों, दलालों और संगठित गिरोहों तक बढ़ाया जा रहा है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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