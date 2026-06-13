/फर्जी डिग्री रैकेट में 25 यूनिवर्सिटी रडार पर, SOG का बड़ा खुलासा

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Fake Degree Scam: राजस्थान में फर्जी डिग्री और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए सरकारी नौकरियां हासिल करने के मामलों की जांच कर रही SOG ने बड़ा खुलासा किया है. पिछले दो वर्षों में एजेंसी ने विशेष अभियान चलाकर करीब 100 से 150 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी डिग्री, अंकतालिका, खेल प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी पाने के आरोप में पकड़े गए हैं.
जांच में देशभर की 25 से अधिक यूनिवर्सिटियां SOG के रडार पर आ चुकी हैं. इन संस्थानों पर बैकडेट में डिग्रियां और प्रमाणपत्र जारी करने के गंभीर आरोप हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक अभ्यर्थियों से लाखों रुपये लेकर फर्जी बीएड, बीपीएड और अन्य शैक्षणिक दस्तावेज तैयार कराए गए, जिनके आधार पर कई लोगों ने सरकारी विभागों में नियुक्तियां हासिल कर लीं.
SOG की सूची में चूरू की OPJS यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश की JS यूनिवर्सिटी, मध्यप्रदेश की सत्य साईं यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी, रायपुर की कलिंगा यूनिवर्सिटी, सिक्किम की EIILM यूनिवर्सिटी, गुजरात की कालोरेक्स टीचर्स यूनिवर्सिटी, चित्तौड़गढ़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश की मानव भारती यूनिवर्सिटी सहित कई संस्थान शामिल हैं.
सबसे चर्चित मामला OPJS यूनिवर्सिटी का रहा, जहां SOG ने अप्रैल 2024 में स्टिंग ऑपरेशन कर कथित फर्जी डिग्री रैकेट का खुलासा किया था. जांच एजेंसी का दावा है कि भर्ती परीक्षाएं पास करने के बाद बैकडेट में डिग्रियां बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के कई मामले सामने आए हैं. अब जांच का दायरा विश्वविद्यालयों, दलालों और संगठित गिरोहों तक बढ़ाया जा रहा है.
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