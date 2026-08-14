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फेल हुए तो क्या, पैसे दो और डॉक्टर बन जाओ, SOG के हत्थे चढ़े फर्जी FMG सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस करने वाले 3 आरोपी

Rajasthan News: राजस्थान SOG ने फर्जी FMG स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और मेडिकल इंटर्नशिप करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि FMG स्क्रीनिंग परीक्षा में असफल विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को 25 से 29 लाख रुपये तक में फर्जी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाते थे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 14, 2026, 05:20 PM IST | Updated:Aug 14, 2026, 05:20 PM IST
फेल हुए तो क्या, पैसे दो और डॉक्टर बन जाओ, SOG के हत्थे चढ़े फर्जी FMG सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस करने वाले 3 आरोपी
Image Credit: Medical Registration Fraud

Rajasthan News: राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने फर्जी FMG सर्टिफिकेट के जरिए राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, इस पूरे मामले में विदेश से MBBS करने वाले ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया, जो FMG स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर पाए थे. फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए इन्हें राजस्थान में मेडिकल प्रैक्टिस का रास्ता दिखाया जा रहा था.

मामले की जांच में पुलिस 100 से ज्यादा संदिग्ध विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को चिन्हित कर चुकी है. इनमें राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार समेत करीब 30 लोगों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है. अब इसी केस में आशीष कुमार शर्मा, राजेंद्र कुमार यादव और नरेश रोलानिया को गिरफ्तार किया गया है.

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लाखों में बिकता था फर्जी सर्टिफिकेट

पुलिस जांच में सामने आया कि फर्जी FMG स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आरोपियों से 25 से 29 लाख रुपये तक लिए गए. आशीष शर्मा ने कजाकिस्तान से MBBS किया था और FMG स्क्रीनिंग परीक्षा तीन बार देने के बावजूद पास नहीं हुआ. इसके बाद कथित तौर पर 25 लाख रुपये देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया और करौली के राजकीय मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की.

दूसरे आरोपी राजेंद्र यादव ने चीन से 2006 से 2012 के बीच MBBS किया. FMG परीक्षा 8 बार देने के बाद भी पास नहीं हुआ. इसके बाद 29 लाख रुपये में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया. पुलिस के मुताबिक, वह जयपुर के मुरलीपुरा स्थित अपने डॉक्टर पत्नी के अस्पताल में मैनेजमेंट का काम देख रहा था.

तीसरे आरोपी ने कजाकिस्तान से किया था MBBS

तीसरे आरोपी नरेश रोलानिया ने कजाकिस्तान से MBBS किया था. FMG परीक्षा में तीन बार असफल रहने के बाद कथित तौर पर 26 लाख रुपये देकर फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया. इसके बाद उदयपुर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप की.

पहले भी हो चुकी हैं बड़ी गिरफ्तारियां

SOG की जांच में इससे पहले फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन कराने वाले 25 विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर, राजस्थान मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. राजेश शर्मा, UDC अखिलेश माथुर, LDC फरहान हसन, मुख्य आरोपी भानाराम माली और एक दलाल समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

यानी राजस्थान में डॉक्टर बनने के लिए जरूरी परीक्षा को दरकिनार कर फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे मेडिकल प्रैक्टिस का बड़ा नेटवर्क चलने का आरोप है. SOG की जांच में अब तक 100 से ज्यादा संदिग्ध सामने आ चुके हैं और पुलिस का फोकस इस पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने पर है. गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 14 अगस्त तक पुलिस रिमांड लिया गया है और पूछताछ जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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