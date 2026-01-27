बैक डेट फर्जी मार्कशीट लगाकर बने सरकारी शिक्षक, SOG ने दर्ज की FIR

Jaipur News: सरकारी नौकरी पाने की होड़ में नियमों और सिस्टम को ठेंगा दिखाने का एक और मामला सामने आया है. शारीरिक शिक्षा अध्यापक (PTI) सीधी भर्ती-2022 में डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास कराने और बैक डेट में फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी शिक्षक बनने वाले दो युवकों के खिलाफ अब शिकंजा कस गया है.

इस घोटाले का खुलासा होने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा दिया है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित PTI सीधी भर्ती-2022 परीक्षा में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी.

जांच के दौरान दो अभ्यर्थी संदेह के घेरे में आए. बोर्ड से प्राप्त परीक्षा दस्तावेजों की जांच में सिग्नेचर मिसमैच पाए गए, जिससे यह साफ हो गया कि दोनों ने खुद की जगह डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाया था. जांच आगे बढ़ने पर एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया.

आवेदन के समय जिन कॉलेजों का उल्लेख किया गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उससे अलग यूनिवर्सिटी की मार्कशीट सबमिट की गई. मार्कशीट की गहन जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने भोपाल स्थित रवीन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी श्री सत्य साईं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस से बैक डेट में फर्जी बीपीएड डिग्री की मार्कशीट जारी करवाई थी.

एसओजी ने न सिर्फ दोनों आरोपियों बल्कि फर्जी मार्कशीट जारी करने में संलिप्त दोनों यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं. अब जांच का दायरा यूनिवर्सिटी स्तर तक बढ़ा दिया गया है और इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है.

