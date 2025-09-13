Zee Rajasthan
Sikar News: मिट्टी धंसने से 40 फीट गहराई में फंसा मजदूर, बोरिंग मरम्मत के दौरान हादसा

Sikar News: सीकर के रींगस (बेनीवालो की ढाणी) में बोरिंग मरम्मत के दौरान मिट्टी धंसने से 40 फीट गहराई में मजदूर फंस गया! SDM बृजेश कुमार ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कराया, 3 जेसीबी-क्रेन लगीं.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 13, 2025, 01:23 PM IST | Updated: Sep 13, 2025, 01:23 PM IST

Sikar News: मिट्टी धंसने से 40 फीट गहराई में फंसा मजदूर, बोरिंग मरम्मत के दौरान हादसा

Sikar News: सीकर जिले के रींगस के वार्ड संख्या 7 की बेनीवालो की ढाणी में बारिश से खराब हुए बोरिंग का पाइप बदलने के लिए खुदाई करते समय अचानक मिट्टी ढह गई, जिससे खुदाई कर रहा मजदूर मिट्टी के नीचे दब गया. हादसे की सूचना पर उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने तुरंत बचाव कार्य शुरू करवाया.

आपको बता दे की खुदाई कर रहा मजदूर करीब 40 फीट गहराई में मिट्टी के नीचे दबा हुआ है जिसको बचाने के लिए तीन जेसीबी मशीनों सहित एक क्रेन लगी हुई है. वहीं बचाव कार्य में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग सहित अनेक विभागों के अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं.

खुदाई के दौरान मिट्टी का धंसाव
घटना तब घटी जब मजदूर खराब बोरिंग का पाइप बदलने के लिए खुदाई कर रहा था. पिछले दो दिनों से चल रहे इस काम में वह 40 फीट की गहराई तक पहुंच चुका था, तभी रेतीली मिट्टी अचानक ढह गई. इस कारण बचाव कार्य में भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि मिट्टी बार-बार धंसने का खतरा बना हुआ है.

बचाव कार्य में जुटी कई टीमें
उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर तीन जेसीबी मशीनों और एक क्रेन से खुदाई शुरू करवाई. पुलिस, नगर पालिका, राजस्व व चिकित्सा विभाग के अधिकारी-कर्मचारी लगातार प्रयासरत हैं. रींगस नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल भी टीम के साथ निगरानी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों की भीड़ से थोड़ी बाधा आ रही है, इसलिए प्रशासन ने सहयोग की अपील की है.


रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, स्थिति गंभीर
बीते दो घंटों से बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन मजदूर की स्थिति की कोई पुष्टि नहीं हो सकी. अधिकारियों का फोकस सुरक्षित निकासी पर है, हालांकि रेतीली मिट्टी के कारण ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है. ऐसे हादसों में त्वरित कार्रवाई जान बचाने का एकमात्र सहारा है.

