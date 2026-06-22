/राजस्थान में लागू होगा नया ग्रीन बिल्डिंग कोड, सोलर पैनल और EV चार्जिंग होगी जरूरी

Rajasthan Building Code 2026: राजस्थान में भवन निर्माण को अब ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा जल्द ही राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड लागू किया जाएगा. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शनिवार को विद्युत भवन में निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस कोड और रूल्स-2026 के प्रारूपों की विस्तृत समीक्षा की और इसे जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए.

बैठक में जानकारी दी गई कि यह कोड मुख्य रूप से उन व्यावसायिक भवनों पर लागू होगा, जिनका बिल्ड अप एरिया 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक है. इसके अलावा जिन भवनों का कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट या उससे अधिक है और कनेक्टेड डिमांड 120 केवीए से ज्यादा है, उनपर भी ये नए नियम अनिवार्य होंगे. यानी जयपुर, जोधपुर, कोटा जैसे शहरों में बनने वाले मॉल, ऑफिस, हॉस्पिटल और बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स को अब एनर्जी एफिशिएंसी के मानक पूरे करने होंगे.

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प्रदेश में पहली बार पर्यावरण-अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इस कोड में विशेष वित्तीय और तकनीकी लाभ जोड़े गए हैं. कोड के ''प्लस मानकों'' का पालन करने वाले भवनों को 5 प्रतिशत और ''सुपर बिल्डिंग कोड'' मानकों को पूरा करने वाले भवनों को 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त बिल्ट एरिया रेश्यो FAR मिलेगा. यानी बिल्डरों को ज्यादा एरिया बनाने की छूट मिलेगी, जिससे ग्रीन बिल्डिंग का चलन बढ़ेगा.

नए कोड के तहत हर बड़ी व्यावसायिक बिल्डिंग में नवीकरणीय ऊर्जा को अनिवार्य किया गया है. भवनों में अनुबंधित बिजली मांग का 4 प्रतिशत या उपलब्ध रूफ टॉप का 50 प्रतिशत हिस्सा सोलर पैनल या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आरक्षित करना होगा. साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अलग से EV चार्जिंग और पार्किंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी.

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अनुबंधित ऊर्जा ऑडिटर समय-समय पर जांच और अनुमोदन करेंगे. उल्लंघन रोकने के लिए रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपोजिट और पेनल्टी का प्रावधान भी रखा गया है. सभी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा निगम एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन वेब-पोर्टल भी बना रहा है, जहां से भवन स्वीकृति से लेकर ऑडिट तक सब कुछ ऑनलाइन होगा.

