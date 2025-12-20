किशनपोल जोन नगर निगम का विशेष शिविर, नागरिक समस्याओं के समाधान पर उठे सवाल

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर नगर निगम किशन पोल ज़ोन में आज एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां ज़ोन क्षेत्र की तमाम नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. शिविर का उद्देश्य स्पष्ट था. आमजन को भटकने से राहत देना और लंबित कार्यों का त्वरित निस्तारण करना.

शिविर में भवन निर्माण, सफाई, अतिक्रमण, सीवर, सड़क, प्रकाश व्यवस्था सहित कई शिकायतें दर्ज की गईं. अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कुछ प्रकरणों में समाधान भी किया गया, लेकिन इस पहल के साथ ही कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं. क्या यह शिविर केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा या वास्तव में वर्षों से चली आ रही समस्याओं पर लगाम लगेगी.

क्या ज़ोन में फैली अवैध गतिविधियों और अनियमितताओं पर ठोस कार्रवाई होगी या फिर फाइलें एक बार फिर अलमारियों में बंद हो जाएंगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिविरों का आयोजन पहले भी हुआ है, लेकिन असली चुनौती नियमित दिनों में काम की गति और पारदर्शिता है. आमजन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब शिविर नहीं होते, तब शिकायतों पर वही पुरानी ढिलाई क्यों दिखाई देती है.

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किशन पोल ज़ोन के अधिकारी इस मौके को विश्वास बहाली में बदल पाएंगे. यदि शिविर में दर्ज समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान हुआ, तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा फिर से सिस्टम पर जगेगा. अन्यथा यह शिविर भी उम्मीदों की लंबी सूची में एक और नाम बनकर रह जाएगा.