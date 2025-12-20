Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

किशनपोल जोन नगर निगम का विशेष शिविर, नागरिक समस्याओं के समाधान पर उठे सवाल

Jaipur News: जयपुर नगर निगम किशन पोल ज़ोन में आज एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां ज़ोन क्षेत्र की तमाम नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 20, 2025, 04:01 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 04:01 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी
7 Photos
Rajasthan famous food

सर्दियों में चाय की चुस्की और तीखा मिर्ची बड़ा, जोधपुर की वो डिश, जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से असर से इन इलाकों में कोहरे के साथ छाए बादल

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!
7 Photos
Winter Special Train

क्या आपका है सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान? रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा!

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास
6 Photos
Do You Know

राजस्थान का यह शहर कहलाता है ‘सिंहद्वार’, जहां पांडवों ने बिताया था अज्ञातवास

किशनपोल जोन नगर निगम का विशेष शिविर, नागरिक समस्याओं के समाधान पर उठे सवाल

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर नगर निगम किशन पोल ज़ोन में आज एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां ज़ोन क्षेत्र की तमाम नागरिक समस्याओं के समाधान के लिए एक ही स्थान पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. शिविर का उद्देश्य स्पष्ट था. आमजन को भटकने से राहत देना और लंबित कार्यों का त्वरित निस्तारण करना.

शिविर में भवन निर्माण, सफाई, अतिक्रमण, सीवर, सड़क, प्रकाश व्यवस्था सहित कई शिकायतें दर्ज की गईं. अधिकारियों ने मौके पर ही कई मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कुछ प्रकरणों में समाधान भी किया गया, लेकिन इस पहल के साथ ही कई अहम सवाल भी खड़े हो रहे हैं. क्या यह शिविर केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगा या वास्तव में वर्षों से चली आ रही समस्याओं पर लगाम लगेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या ज़ोन में फैली अवैध गतिविधियों और अनियमितताओं पर ठोस कार्रवाई होगी या फिर फाइलें एक बार फिर अलमारियों में बंद हो जाएंगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि शिविरों का आयोजन पहले भी हुआ है, लेकिन असली चुनौती नियमित दिनों में काम की गति और पारदर्शिता है. आमजन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब शिविर नहीं होते, तब शिकायतों पर वही पुरानी ढिलाई क्यों दिखाई देती है.

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या किशन पोल ज़ोन के अधिकारी इस मौके को विश्वास बहाली में बदल पाएंगे. यदि शिविर में दर्ज समस्याओं का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान हुआ, तो निश्चित तौर पर लोगों का भरोसा फिर से सिस्टम पर जगेगा. अन्यथा यह शिविर भी उम्मीदों की लंबी सूची में एक और नाम बनकर रह जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news