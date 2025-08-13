Zee Rajasthan
Rajasthan News: "वो धर्म पूछ के मारेंगे, तो हम धर्म बताकर मारेंगे... राजस्थान विधानसभा में युवा सांसद ने उड़ा दिया गर्दा, वायरल हो रहा वीडियो

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में बंगाल के एक युवा सांसद ने अपने जोशीले भाषण से सभी का ध्यान खींचा, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहा, "वो धर्म पूछ के मारेंगे तो हम धर्म बताकर मरेंगे…." यह बयान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दर्शाता है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 13, 2025, 14:51 IST | Updated: Aug 13, 2025, 14:51 IST

Rajasthan News: "वो धर्म पूछ के मारेंगे तो हम धर्म बताकर मरेंगे…" यह दमदार बयान 12 अगस्त 2025 को राजस्थान विधानसभा में बंगाल के युवा सांसद सोनाक्षी भट्टाचार्य के भाषण से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की. ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान है, जिसे भारत ने 7 मई 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. युवा सांसद के इस बयान आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रूख दिखाई दे रहा है.

सोनाक्षी भट्टाचार्य के भाषण ने सदन को रोशन कर दिया. युवा सांसद ने पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों पर निशाना साधते हुए धार्मिक रूप से लक्षित हत्याओं के खिलाफ चेतावनी दी और निर्णायक जवाबी कार्रवाई का आग्रह किया.

बंगाल की युवा सांसद सोनाक्षी भट्टाचार्य ने आतंकवाद के खिलाफ राजस्थान विधानसभा में चीख-चीख कर कहा कि... अगर पाकिस्तान के आतंकवादी धर्म पूछ कर मारेंगे, तो हम धर्म बताकर मारेंगे... वो अगर धर्म पूछकर मारने की कोशिश करेंगे, तो भारतीय अपने धर्म का ऐलान करेंगे और निर्णायक जवाब देंगे.

भाषण में पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आतंकी ठिकानों, जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा, पर भारत के मिसाइल हमलों का जिक्र था, जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थे. युवा सांसद सोनाक्षी भट्टाचार्य का यह दमदार बयान सोशल मीडिया पर बेदी ही तेजी से वायरल हो रहा है. जो भी इस भाषण को देख रहा है, वो इसे जोशीला और देशभक्ति से भरा बता रहा है.

इस युवा संसद में देश भर से 168 छात्रों ने भाग लिया, जिन्होंने आतंकवाद, PoK और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस की. कश्मीर से वाराणसी तक की आवाजों ने कार्रवाई की मांग की, जमीन और गरिमा को वापस पाने के लिए. आयोजकों ने इस कार्यक्रम को लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण का मैदान बताया, और सोनाक्षी की वायरल स्पीच ने अगली पीढ़ी के संकल्प को अडिग साबित कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


