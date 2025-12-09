Zee Rajasthan
Happy Birthday Sonia Gandhi: राजस्थान की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई, पीएम मोदी और गहलोत-पायलट समेत इन दिग्गज नेताओं ने दी दिल खोल कर शुभकामनाएं

Sonia Gandhi Birthday: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज (9 दिसंबर 2025) अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनका राजस्थान से गहरा राजनीतिक व भावनात्मक रिश्ता फिर चर्चा में है. सोनिया गांधी अभी राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद हैं और यह उनका तीसरा कार्यकाल है.

Published: Dec 09, 2025, 11:58 AM IST | Updated: Dec 09, 2025, 01:01 PM IST

Happy Birthday Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी आज (9 दिसंबर 2025) अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर उनका राजस्थान से गहरा राजनीतिक और भावनात्मक कनेक्शन फिर सुर्खियों में है. सोनिया गांधी वर्तमान में राजस्थान से ही राज्यसभा सांसद हैं और यह उनका तीसरा कार्यकाल है.

जन्मदिन पर राजस्थान से बधाई

आज सुबह से ही राजस्थान कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं दीं. गहलोत ने लिखा, “राजस्थान की राज्यसभा सांसद और हमारी प्रेरणा सोनिया जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.”

राजस्थान से तीसरा राज्यसभा कार्यकाल

2022 में सोनिया गांधी ने राजस्थान से ही राज्यसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीतीं. इससे पहले 2004 और 2016 में भी उन्होंने राजस्थान कोटे से राज्यसभा में प्रवेश किया था. राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि सोनिया गांधी ने राजस्थान को हमेशा विशेष महत्व दिया है. 2004 में जब वे पहली बार राज्यसभा पहुंची थीं, तब राजस्थान से ही उन्होंने अपनी दूसरी पारी शुरू की थी.

राजस्थान में सोनिया का राजनीतिक योगदान

सोनिया गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस को कई बार मजबूती दी. 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने राज्य में बड़ी रैलियां कीं. 2018 में कांग्रेस की वापसी में भी उनकी रणनीति अहम रही. राजस्थान के नेता उन्हें “मां” की तरह सम्मान देते हैं. अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही उनके करीबी माने जाते हैं.

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार के सबसे करीबियों में माने जाते हैं. गहलोत पर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक गांधी परिवार ने भरोसा जताया है. सोनिया गांधी जब राजनीति में सक्रिय नहीं थीं तब भी गहलोत गांधी परिवार के क़रीबी थे. गांधी परिवार में पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन गहलोत पर कांग्रेस और गांधी परिवार का भरोसा बरकरार रहा.अशोक गहलोत इंदिरा गांधी सरकार में भी मंत्री रहे और 2018 में राहुल गांधी ने भी उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था. सोनिया गांधी के जन्मदिन पर अशोक गहलोत पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा-

