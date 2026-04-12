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राजस्थान में राजस्व न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव, देरी खत्म करने के लिए नई SOP लागू, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Revenue Court SOP 2026: राजस्थान में राजस्व अदालतों में सालों से न्याय का इंतजार कर रहे लाखों किसानों और पक्षकारों को राहत देने के लिए मुख्य सचिव ने सख्त निर्णय लेते हुए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 12, 2026, 03:54 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 03:54 PM IST

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राजस्थान में राजस्व न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव, देरी खत्म करने के लिए नई SOP लागू, जानें पूरी प्रक्रिया

Rajasthan Revenue Court SOP 2026: राजस्थान में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व मंडल तक रेवेन्यू कोर्ट में 6.72 लाख से ज्यादा मुकदमे लंबित हैं. अब राजस्व अदालतों में सालों से न्याय का इंतजार कर रहे लाखों किसानों और पक्षकारों को राहत देने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सख्त स्टैंड लेते हुए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है. इसका मकसद साफ है. अनावश्यक देरी खत्म कर समय पर न्याय सुनिश्चित करना.

नई व्यवस्था के तहत अब सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से कोर्ट में बैठकर सुनवाई करनी होगी. इस दौरान कोई वीसी, मीटिंग या अन्य प्रशासनिक कार्य नहीं होगा. यानी अब कोर्ट टाइम पूरी तरह कोर्ट के लिए ही रहेगा.

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एसओपी में ये दिए निर्देश

राजस्व पीठासीन अधिकारी सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक कोर्ट में बैठकर सुनवाई करेंगे. हर एसडीएम और सहायक कलेक्टर को अपने कोर्ट के 100 सबसे पुराने मामलों की पहचान कर इसी वित्तीय वर्ष में निपटाना होगा. इससे वर्षों से अटके मामलों में तेजी आएगी. इन मुकदमों की लिस्ट कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को भेजनी होगी. अब केस में 15-15 दिन के अंतराल पर सुनवाई होगी. साक्ष्य, जिरह और जवाब के बीच अनावश्यक गैप खत्म किया जाएगा.

लंबित वाद जिनमें राजस्व रिकार्ड, मौका रिपोर्ट और कुर्रेजात रिपोर्ट, इजराय आदि से संबंधित अत्यधिक पुराने प्रकरणों का वर्गीकरण किया जा सके. संबंधित तहसीलदार से अपेक्षित दस्तावेज अगर 3 बार आदेश के बाद भी दस्तावेज पेश नहीं किए गए, तो संबंधित तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई (17 CCA) प्रस्तावित करना अनिवार्य होगा. 3 साल से ज्यादा पुराने मामलों में नोटिस की तामील नहीं होने पर अब सीधे अखबार में प्रकाशन के जरिए नोटिस जारी होंगे, ताकि प्रक्रिया अटके नहीं.

हर महीने राजस्व मंडल राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट भेजेगा. संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी फील्ड में जाकर कोर्ट व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे. संभाग स्तर पर स्थायी कमेटी बनेगी, जो सिर्फ लंबित मामलों की समीक्षा करेगी. मासिक बैठकों में अब रिकॉर्ड तलबी और नोटिस तामील प्रमुख एजेंडा रहेगा. जिन मामलों में पक्षकार की मृत्यु के बाद वारिस पेश नहीं हुए, उन्हें तय समय सीमा के बाद निस्तारित कर दिया जाएगा. पुराने मामलों का वर्गीकरण कर तेजी से निपटान किया जाएगा.

बहरहाल, सालों से फाइलों में धूल खा रहे राजस्व केसों को अब टाइम टेबल पर ला दिया गया है. नई एसओपी ने साफ कर दिया है अब अदालतें फुर्सत में नहीं, फुल स्पीड में चलेंगी. तय समय, तय लक्ष्य और तय जिम्मेदारी… यानी अब तारीख पर तारीख नहीं, सीधे फैसले की बारी. अगर ये सख्ती जमीन पर उतरी, तो किसानों के लिए न्याय सिर्फ उम्मीद नहीं, हकीकत बन सकता है. वरना फाइलें तो पहले भी चलती थीं बस मंजिल तक नहीं पहुंचती थीं.

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