SIR 2026: दावे-आपत्तियों का बोलबाला खत्म, 14 फरवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची, बदल जाएंगे चुनावी समीकरण

Rajasthan voter list: राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR 2026) की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि 14 फरवरी 2026 को पूरे राज्य में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन (Final Electoral Roll) होगा. इस दिन फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगा कि कुल कितने वोटर बचे हैं, कितने नाम स्थायी रूप से कटे हैं और कितने नए जुड़े हैं. ड्राफ्ट लिस्ट के बाद दावे-आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह अंतिम स्थिति होगी, जिससे चुनावी तैयारियां तेज होंगी.

ड्राफ्ट में बड़े बदलाव, लाखों नाम प्रभावित

16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में राजस्थान के मौजूदा करीब 5.48 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 5.04 करोड़ (92.34%) नाम शामिल हुए थे. यानी ड्राफ्ट में ही करीब 42-45 लाख नाम कटे या अलग किए गए, जिनमें मृतक, पलायन करने वाले (shifted/absent), डुप्लिकेट और दस्तावेज न मिलने वाले शामिल थे. जयपुर जैसे शहरों में सबसे ज्यादा असर दिखा, जहां शहरी विधानसभाओं में 4-5 लाख नाम प्रभावित हुए. यह बदलाव SIR के तहत घर-घर सत्यापन और मैपिंग से आया है, जिसमें राजस्थान ने 100% डिजिटाइजेशन हासिल कर देश में पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया.

लाखों दावे और आपत्तियां दर्ज, विवाद भी

नाम कटने या कटवाने को लेकर 1.06 लाख से अधिक आपत्तियां (objections) दर्ज हुईं, जबकि नए नाम जोड़ने या सुधार के लिए 10.25 लाख से ज्यादा दावे (claims) आए. दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक (कुछ राज्यों में एक्सटेंशन के बाद 19 जनवरी तक) यह प्रक्रिया चली. कई मतदाताओं को ASD (Absent/Shifted/Dead) कैटेगरी में रखा गया, जिन्हें दस्तावेज जमा करने थे. सुनवाई और सत्यापन 7 फरवरी 2026 तक पूरा हुआ. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बल्क में फर्जी फॉर्म 7 से नाम कटवाए जा रहे हैं, जबकि ECI इसे शुद्धिकरण प्रक्रिया बता रहा है.

दस्तावेज जमा करने वालों और वंचितों की स्थिति 14 फरवरी को साफ

जिन मतदाताओं ने दस्तावेज जमा किए या दावे किए, उनकी वैधता की जांच पूरी हो चुकी है. जो वंचित रह गए या दस्तावेज न जमा कर पाए, उनके नाम स्थायी रूप से कट सकते हैं. फाइनल लिस्ट में योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाएगा, जबकि अयोग्य नाम हटाए जाएंगे. Voters.eci.gov.in या CEO Rajasthan पोर्टल पर नाम चेक करने की सलाह दी जा रही है. BLO से संपर्क कर सकते हैं.

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव

यह SIR लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास है, लेकिन बड़े पैमाने पर नाम कटने से शहरी वोट बैंक प्रभावित हो सकता है. पंचायत चुनावों की लिस्ट भी इसी आधार पर बनेगी. मतदाताओं से अपील है कि अपना नाम तुरंत चेक करें और जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि 14 फरवरी के बाद कोई बदलाव नहीं होगा. यह प्रक्रिया चुनावों से पहले शुद्ध और सटीक वोटर लिस्ट सुनिश्चित करेगी.

