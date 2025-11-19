चौमूं में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण जारी, SDM दिलीप सिंह गंभीर कर रहे फील्ड मॉनिटरिंग

Chomu Voter List Revision: राजस्थान के जयपुर जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चौमूं उपखंड में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. SDM दिलीप सिंह गंभीर स्वयं फील्ड में सक्रिय रहते हुए BLO के कामकाज में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार SIR प्रक्रिया को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि क्षेत्र में एक भी पात्र मतदाता छूट न जाए. चौमूं क्षेत्र में कुल 2,57,245 गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है, जिनमें से अब तक करीब सवा लाख प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं.

SDM गम्भीर ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्र के BLO का पूरा सहयोग करें, क्योंकि यह कार्य राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है. उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं.

SDM ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जो BLO अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे. उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची शत-प्रतिशत सटीक और त्रुटिरहित तैयार हो सके.