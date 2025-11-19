Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चौमूं में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण जारी, SDM दिलीप सिंह गंभीर कर रहे फील्ड मॉनिटरिंग

Chomu Voter List Revision: जयपुर जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चौमूं उपखंड में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Pradeep kumar soni
Published: Nov 19, 2025, 04:24 PM IST | Updated: Nov 19, 2025, 04:24 PM IST

Trending Photos

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं हुई जारी, राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में आए 2000 रुपये!
6 Photos
PM Kisan Yojana

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: पीएम किसान योजना की 21वीं हुई जारी, राजस्थान के लाखों किसानों के खातों में आए 2000 रुपये!

जयपुर में बाबा ने दिए गर्भपात करवाने के आदेश! बोला- पेट में लड़की है अगली बार होगा लड़का
6 Photos
Jaipur Pregnant Woman Case

जयपुर में बाबा ने दिए गर्भपात करवाने के आदेश! बोला- पेट में लड़की है अगली बार होगा लड़का

Stress-Free Life चाहिए? तो Metro नहीं, Udaipur बन रहा है प्रोफेशनल्स की पहली पसंद!
8 Photos
udaipur news

Stress-Free Life चाहिए? तो Metro नहीं, Udaipur बन रहा है प्रोफेशनल्स की पहली पसंद!

राजस्थान के इस जिलें का मिलेगा बड़ा तोहफा, 10 साल बनेगी CC सड़क!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान के इस जिलें का मिलेगा बड़ा तोहफा, 10 साल बनेगी CC सड़क!

चौमूं में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण जारी, SDM दिलीप सिंह गंभीर कर रहे फील्ड मॉनिटरिंग

Chomu Voter List Revision: राजस्थान के जयपुर जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चौमूं उपखंड में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. SDM दिलीप सिंह गंभीर स्वयं फील्ड में सक्रिय रहते हुए BLO के कामकाज में आ रही व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार SIR प्रक्रिया को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ताकि क्षेत्र में एक भी पात्र मतदाता छूट न जाए. चौमूं क्षेत्र में कुल 2,57,245 गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है, जिनमें से अब तक करीब सवा लाख प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

SDM गम्भीर ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्र के BLO का पूरा सहयोग करें, क्योंकि यह कार्य राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है. उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की नींव होती है. इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह समय पर अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएं.

SDM ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य की प्रगति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. जो BLO अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करेंगे. उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा. प्रशासन का प्रयास है कि चौमूं विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची शत-प्रतिशत सटीक और त्रुटिरहित तैयार हो सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news