नीमराना टोल प्लाजा पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, कई घायल

Kotputli News: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई लोग घायल हो गए.
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Kotputli News: राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना स्थित दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा पर भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई लोग घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, टोल प्लाजा की चौथी लेन में कई वाहन टोल देने के लिए खड़े थे.
इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक खड़ी गाड़ियों में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे खड़ी एक छोटी कार अनियंत्रित होकर सामने खड़ी बस से जा टकराई. बताया जा रहा है कि ट्रक और बस के बीच खड़े सभी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.
कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और सड़क पर मलबा फैल गया. हादसे के बाद टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में हड़कंप की स्थिति बन गई. हादसे की सूचना मिलते ही शाहजहांपुर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.
पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहनों से बाहर निकाला और एंबुलेंस की सहायता से उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दी है.
प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही बताया जा रहा है. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात को धीरे-धीरे सामान्य कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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