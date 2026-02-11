राजस्थान में स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज 3 प्रतिशत बढ़ा, फार्म हाउस-रिसोर्ट की DLC दरें बदलीं

Rajasthan News: राजस्थान में सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा दिया है. अब 10 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के स्टाम्प ड्यूटी देने पर स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाला सरचार्ज 30 के बजाए 33 फीसदी लगेगा. साथ ही जमीनों की डीएलसी दरों में बदलाव कर कई कैटेगिरी की रजिस्ट्रियों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है.

फार्म हाउस से लेकर रिसोर्ट तक अब जमीन की रजिस्ट्री पर जेब और ज्यादा ढीली करनी होगी, हालांकि लोन डॉक्यूमेंट्स पर सरकार ने थोड़ी राहत भी दी है. राजस्थान सरकार ने बजट में बिना किसी औपचारिक घोषणा के स्टाम्प ड्यूटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है. राज्य सरकार ने 10 लाख रुपए से ज्यादा मूल्य के स्टाम्प ड्यूटी देने पर सरचार्ज 3 फीसदी बढ़ा दिया है.

यानी 10 लाख से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी देने पर सरचार्ज 30 के बजाए 33 फीसदी लगेगा. इसके साथ ही कुछ कैटेगरी की जमीनों की डीएलसी दरों में भी बदलाव कर पूरे प्रदेश में एक समान व्यवस्था लागू की गई है. इन फैसलों का सीधा असर अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री पर पड़ेगा, जो अब और महंगी हो जाएगी. वित्त विभाग की ओर से जारी अलग-अलग नोटिफिकेशन में सरकार ने लोन और ऋण से जुड़े दस्तावेजों के मामले में बड़ी राहत दी है.

बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए लोन के लिए तैयार होने वाले दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1 फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही इसकी अधिकतम सीमा भी तय कर दी गई है. अब चाहे लोन की राशि कितनी भी बड़ी हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क अधिकतम 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लिया जाएगा. यानी अगर 0.5 फीसदी चार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बनती है, तो सरकार केवल 1 लाख रुपए ही लेगी.

वहीं एमएसएमई से सम्बंधित लोन डॉक्यूमेंट्स पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को भी आधा कर दिया गया है. पहले जहां 0.25 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, अब इसे घटाकर 0.25 फीसदी से आधा यानी (0.125 फीसदी) कर दिया है. साथ ही अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपए से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है. दूसरी तरफ फार्म हाउस और रिसॉर्ट की जमीन की रजिस्ट्री महंगी कर दी गई है.

सरकार ने फार्म हाउस की जमीन के बाजार मूल्य निर्धारण का फार्मूला बदल दिया है. पहले फार्म हाउस की जमीन का मूल्य संबंधित कृषि भूमि की डीएलसी दर का 1.5 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे सीधे 3 गुना कर दिया गया है. इससे फार्म हाउस की जमीन की रजिस्ट्री पर लगने वाला शुल्क लगभग दोगुना बढ़ जाएगा. इसी तरह रिसोर्ट की जमीन के लिए भी नई व्यवस्था लागू की गई है.

पहले रिसॉर्ट की जमीन का बाजार मूल्य कृषि भूमि की डीएलसी दर का 2 गुना माना जाता था, लेकिन अब इसे वहां की कॉमर्शियल भूमि की डीएलसी दर के 75 फीसदी के आधार पर तय किया जाएगा. बहरहाल, एक तरफ सरकार ने लोन डॉक्यूमेंट पर रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आम लोगों को राहत देने की कोशिश की है.

वहीं दूसरी तरफ स्टाम्प पेपर पर सरचार्ज बढ़ाकर और फार्म हाउस व रिसॉर्ट की जमीन की डीएलसी दरें बढ़ाकर प्रॉपर्टी खरीदना और रजिस्ट्री कराना महंगा भी कर दिया है. यानी घर, जमीन या फार्म हाउस खरीदने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा. अब देखना होगा कि इस फैसले से रियल एस्टेट बाजार पर क्या असर पड़ता है और आम आदमी की जेब पर कितना भार बढ़ता है.

