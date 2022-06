प्रदेश में राजकीय कर्मचारी निशक्त या अयोग्यता पर आश्रित को मिलेगी अनुकम्पा नियुक्ति

Jaipur: प्रदेश के उन हजारों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, जो कर्मचारी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और बेड पर है, या निःशक्त और अयोग्य हो गए हैं. गहलोत सरकार ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने जा रही है. कार्मिक विभाग ने इसके लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमों में संशोधन कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमों में संशोधन

प्रदेश की गहलोत सरकार कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नियमों में संशोधन करने जा रही है. संशोधित नियमों के अनुसार अब राजकीय सेवा में रहते ड्यूटी के दौरान अगर कोई कार्मिक पूर्णतः निशक्त या कार्य करने में अयोग्य हो जाता है तो भी उस कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल सकेगा.

इस के क्रियान्विति के लिए कार्मिक विभाग के स्तर से नये नियम the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Permanent Total Disabled Government Servants Rules, 2022 बनाए गए हैं. नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर कार्मिक विभाग ने फाइनेंस रूल्स को भज दिया है. अब फाइनेंस रूल्स नियमों का अध्ययन स्वीकृति जारी करेगा.

ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों के लिए लाभ दायक

दरअसल ऊर्जा विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आये दिन हादसों के मामले सामने आरहे थे, खास तौर पर फील्ड में बिजली के खम्बों पर काम करने वाले लाइन मेन या अन्य सहयोगी के बिजली के करंट से कई बाद शरीर जल जाता है या हाथ -पैर काटने जैसी भी परिस्थियां उतपन हो जाती थी.

इन हालत में वो कर्मचारी फिर से फील्ड का काम नहीं कर पाता. इस तरह के मामलों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पहुंच गए थे. इसी तरह के मामलों में संवेदन शीलता दिखाते हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 बजट में इन कर्मचारियों को राहत देते हुए बड़ी सौगात दी.

